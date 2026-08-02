तरवां में बनेगा अत्याधुनिक बस अड्डा : परिवहन मंत्री

तरवां, हिन्दुस्तान संवाद। क्षेत्र के बेलहा पीजी कॉलेज में शनिवार को पूर्व राज्यसभा सांसद ठाकुर अमर सिंह की छठीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा हुई। मुख्य अतिथि परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि स्व. ठाकुर अमर सिंह प्रतिभा के धनी थे। उत्तर प्रदेश में कोई उद्योगपतियों को लाया तो उनका नाम था ठाकुर अमर सिंह। जब सरकारें संकट में आती थीं, तब अमर सिंह संकट मोचन बनकर खड़े हो जाते थे और सरकार का सहारा बन जाते थे। परिवहन मंत्री ने कहा कि तरवां में शीघ्र ही परिवहन निगम का अत्याधुनिक बस अड्डा बनाया जाएगा और यहां से निगम की दो बसें एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रदीप सिंह और दूसरी बस स्व. अमर सिंह के नाम से लखनऊ और वाराणसी के लिए चलाई जाएंगी।

उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में अधिक समय तक रहे पूर्व सांसद अमर सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं रहे। उन्हें देश ही नहीं विदेश में भी लोग जानते थे। उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए काम किया। तरवां-जौनपुर तक का रोड, सौ सैय्या अस्पताल, राजकीय मेडिकल कालेज चक्रपालपुर जैसे तमाम विकास कार्य उन्होंने आजमगढ़ में किए। ऑल इंडिया चिल्ड्रन केयर एजुकेशनल एंड डेवलपमेंट सोसाइटी के चेयरमैन डॉ. कृष्ण मोहन त्रिपाठी ने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए स्व. अमर सिंह की आजमगढ़ में मूर्ति लगाए जाने का प्रस्ताव किया। प्रबंधक प्रभाकर सिंह ने कहा कि अमर सिंह की याद में प्रतिवर्ष श्रद्धांजलि समारोह होगा। इस अवसर पर पूर्व सांसद राधेमोहन, सुधीर कुमार सिंह, सहजानंद पांडेय, पूर्व सांसद संगीता आजाद, पूर्व विधायक आजाद अरिमर्दन, प्रमोद सिंह, देवेंद्र सिंह, प्रवीण सिंह, वीरभद्र सिंह, योगेंद्र दुबे, घनश्याम पटेल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।