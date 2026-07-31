डीवीसी कर्मचारी संघ के द्वितीय महासचिव का निधन
इंटक से जुड़े डीवीसी कर्मचारी संघ के वरिष्ठ श्रमिक नेता सुदामा सिंह (98) का निधन मैथन में उनके घर पर हुआ। सुदामा सिंह ने श्रमिकों के अधिकारों के लिए समर्पित जीवन बिताया और संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके निधन से डीवीसी और श्रमिक संगठनों में शोक की लहर है।
इंटक से संबद्ध डीवीसी कर्मचारी संघ के द्वितीय महासचिव सह वरिष्ठ श्रमिक नेता सुदामा सिंह (98) का निधन गुरुवार को उनके मैथन स्थित आवास में हो गया। सुदामा डीवीसी कर्मचारी संघ के प्रथम महासचिव बिन्देश्वरी दुबे के बाद संगठन के दूसरे महासचिव बने थे। निधन से डीवीसी परिवार और श्रमिक संगठनों में शोक की लहर है। सुदामा सिंह श्रमिकों के अधिकारों के लिए जीवनभर संघर्ष करते रहे। एक लोकप्रिय मज़दूर नेता के रूप में वे अपनी सादगी और कर्मचारियों के हितों के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते थे। डीवीसी से सेवानिवृत्त होने के बाद भी वे कर्मचारी संघ की गतिविधियों में सक्रिय रहे।
वह अपने पीछे दो पुत्र समेत भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं।
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