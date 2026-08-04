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सिस्टर स्टेनिसलॉस कोचुलिकल का निधन, शोक की लहर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लोहरदगा
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संत चार्ल्स सोसाइटी की संस्थापक सदस्य, 97 वर्षीय सिस्टर स्टेनिसलॉस कोचुलिकल का निधन तिरुपत्तूर, तमिलनाडु के सेंट चार्ल्स कॉन्वेंट में हुआ। उनके निधन से संत चार्ल्स परिवार और शिक्षा तथा समाजसेवा से जुड़े समुदाय में शोक की लहर है। उन्होंने कुडू प्रखंड के जंगी में सेंट चार्ल्स कान्वेंट की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सिस्टर स्टेनिसलॉस कोचुलिकल का निधन, शोक की लहर

कुडू, प्रतिनिधि। संत चार्ल्स सोसाइटी-एससीबी की संस्थापक सदस्य सह वरिष्ठ धर्मबहन 97 वर्षीया सिस्टर स्टेनिसलॉस कोचुलिकल का तमिलनाडु के तिरुपत्तूर स्थित सेंट चार्ल्स कॉन्वेंट में निधन हो गया। उनके निधन से संत चार्ल्स परिवार, लोहरदगा और शिक्षा जगत और समाजसेवा से जुड़े लोगों में शोक की लहर है। सिस्टर स्टेनिसलॉस ने ही लोहरदगा कुडू प्रखंड के सुदूरवर्ती गांव जंगी में सेंट चार्ल्स कान्वेंट की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी। सिस्टर स्टेनिसलॉस का जन्म आठ अगस्त 1929 को हुआ था। उन्होंने 17 मई 1949 को प्रथम धार्मिक प्रतिज्ञा और 17 मई 1954 को अंतिम प्रतिज्ञा ग्रहण की थी। अपने लंबे धार्मिक जीवन में उन्होंने शिक्षा, समाजसेवा और मानव कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया।संत

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चार्ल्स विद्यालय, जांगी-कुडू की ओर से जारी शोक संदेश में कहा गया है कि सिस्टर स्टेनिसलास सोसाइटी की संस्थापक सदस्यों में से एक थीं। उनका समर्पण, मार्गदर्शन और सेवा-भाव सदैव प्रेरणास्रोत रहेगा। उनके निधन से संगठन और पूरे समुदाय को अपूरणीय क्षति हुई है।

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