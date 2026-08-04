Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

तुरुप टोल प्लाजा का नामकरण शिबू सोरेन के नाम पर करने की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
Follow us on Google News
share

सपा के प्रदेश मुख्य महासचिव मुस्तफा अंसारी के नेतृत्व में मंगलवार को तुरुप टोल प्लाजा पर दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर उनके चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किए गए और किन्नरों को सम्मानित किया गया। शिबू सोरेन के योगदान को याद करते हुए उनके नाम पर टोल प्लाजा का नामकरण करने की मांग की गई।

तुरुप टोल प्लाजा का नामकरण शिबू सोरेन के नाम पर करने की मांग

अनगड़ा, प्रतिनिधि। सपा के प्रदेश मुख्य महासचिव मुस्तफा अंसारी के नेतृत्व में मंगलवार को तुरुप टोल प्लाजा के समक्ष दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए गए तथा किन्नरों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। मुस्तफा अंसारी ने कहा कि झारखंड राज्य के निर्माण तथा आदिवासियों और मूलवासियों के अधिकारों की रक्षा में शिबू सोरेन का अमूल्य योगदान रहा है। उन्होंने अपना पूरा जीवन जल, जंगल और जमीन की लड़ाई तथा झारखंड की अस्मिता के सम्मान के लिए समर्पित कर दिया। इस अवसर पर तुरुप टोल प्लाजा का नामकरण दिशोम गुरु शिबू सोरेन के नाम पर करने की मांग की गई।

ये भी पढ़ें:पिता की हत्या से 'दिशोम गुरु' बनने तक का सफर, शिबू सोरेन ने कैसे बदली झारखंड की राजनीति?

कार्यक्रम में सपा के प्रदेश अध्यक्ष रंजन यादव, जिलाध्यक्ष रामप्रसाद गोप, इम्तियाज ओहदार, सुरेन कालिंदी, इब्राहिम अंसारी, मुस्लिम फैजी, प्रकाश महतो, धनीराम करमाली, संतोष पाठक समेत अन्य मौजूद थे।

ये भी पढ़ें:शिबू सोरेन की प्रतिमा पर पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने पुष्पांजलि अर्पित की
ये भी पढ़ें:Jamshedpur News: जुबली पार्क गोलचक्कर पर झामुमो ने की पत्थलगढ़ी, शिबू सोरेन के नाम पर होगा चौक का नामकरण
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jharkhand Samajwadi Party Ranchi News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।