तुरुप टोल प्लाजा का नामकरण शिबू सोरेन के नाम पर करने की मांग
सपा के प्रदेश मुख्य महासचिव मुस्तफा अंसारी के नेतृत्व में मंगलवार को तुरुप टोल प्लाजा पर दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर उनके चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किए गए और किन्नरों को सम्मानित किया गया। शिबू सोरेन के योगदान को याद करते हुए उनके नाम पर टोल प्लाजा का नामकरण करने की मांग की गई।
अनगड़ा, प्रतिनिधि। सपा के प्रदेश मुख्य महासचिव मुस्तफा अंसारी के नेतृत्व में मंगलवार को तुरुप टोल प्लाजा के समक्ष दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए गए तथा किन्नरों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। मुस्तफा अंसारी ने कहा कि झारखंड राज्य के निर्माण तथा आदिवासियों और मूलवासियों के अधिकारों की रक्षा में शिबू सोरेन का अमूल्य योगदान रहा है। उन्होंने अपना पूरा जीवन जल, जंगल और जमीन की लड़ाई तथा झारखंड की अस्मिता के सम्मान के लिए समर्पित कर दिया। इस अवसर पर तुरुप टोल प्लाजा का नामकरण दिशोम गुरु शिबू सोरेन के नाम पर करने की मांग की गई।
कार्यक्रम में सपा के प्रदेश अध्यक्ष रंजन यादव, जिलाध्यक्ष रामप्रसाद गोप, इम्तियाज ओहदार, सुरेन कालिंदी, इब्राहिम अंसारी, मुस्लिम फैजी, प्रकाश महतो, धनीराम करमाली, संतोष पाठक समेत अन्य मौजूद थे।
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