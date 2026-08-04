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दिशोम गुरु को उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर दी गई श्रद्धांजलि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हजारीबाग
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झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जानकी प्रसाद यादव ने बरकट्ठा में पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की। उन्होंने शिबू सोरेन को झारखंड के अस्मिता और स्वाभिमान का प्रतीक बताया। यादव ने कहा कि उनके संघर्ष से झारखंड राज्य का निर्माण संभव हुआ।

दिशोम गुरु को उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर दी गई श्रद्धांजलि

बरकट्ठा, प्रतिनिधि। झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जानकी प्रसाद यादव के आवासीय कार्यालय बरकट्ठा में दिशोम गुरु और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर जानकी प्रसाद यादव ने दिशोम गुरु पूर्व मुख्यमंत्री और पद्मभूषण से सम्मानित शिबू सोरेन के तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि दिशोम गुरुजी केवल एक राजनेता नहीं, बल्कि बल्कि झारखंड के अस्मिता, स्वाभिमान और जन आंदोलन के पर्याय थे। महाजनी प्रथा और शोषण के खिलाफ संथाल की वादियों से उठी उनकी आवाज ने पूरे राज्य के शोषित, पीड़ित और आदिवासी मूलवासी समाज को अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया।

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जानकी प्रसाद यादव ने आगे कहा कि पृथक झारखंड राज्य के निर्माण के लिए उन्होंने जो दशकों तक लंबा संघर्ष किया। उसी का परिणाम है कि आज हम स्वाभिमानी झारखंड में सांस ले रहे हैं। झारखंड का इतिहास जब भी लिखा जाएगा। गुरुजी का त्याग, समर्पण और जुझारूपन को स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा। श्रद्धांजलि सभा में झामुमो के कई नेता और कार्यकर्ताओं ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन को नमन किया।

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