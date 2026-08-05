बिरसानगर में दी गई शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि
जमशेदपुर में बिरसा सपोर्टिंग क्लब द्वारा बिरसानगर में शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। उपस्थित लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, दीप जलाए और उनके संघर्षपूर्ण जीवन को याद किया। सभा में विभिन्न वक्ताओं ने झारखंड के लिए उनके योगदान की सराहना की।
जमशेदपुर। बिरसा सपोर्टिंग क्लब की ओर से बिरसानगर स्थित संचू कोय मैदान में मंगलवार को पद्म भूषण स्वर्गीय शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण किये, दीप प्रज्ज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पित की तथा दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। सभा में वक्ताओं ने शिबू सोरेन के जनआंदोलनों, संघर्षपूर्ण जीवन और झारखंड के लिए उनके योगदान को याद किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजन कुजूर ने की, जबकि धन्यवाद ज्ञापन कमल कोया ने दिया। मौके पर समाजसेवी शंभु मुखी डूंगरी, उरांव समाज के जिला अध्यक्ष राकेश उरांव, अनूप टोप्पो, प्रो. बिंदु पहन, बुद्धूराम खलखो, प्रकाश कोया, रामचंद्र बास्के, तरकनाथ मुंडा, गणेश कुजूर, कार्तिक उरांव सहित अन्य लोग उपस्थित थे।
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