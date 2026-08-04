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शिबू सोरेन की प्रतिमा पर पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने पुष्पांजलि अर्पित की

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, साहिबगंज
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बोरियो में मंगलवार को भारत रत्न से सम्मानित दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने शिबू सोरेन के आदिवासी समाज और झारखंड आंदोलन में योगदान को याद किया, और उनकी कमी का एहसास सभी लोगों को हो रहा है।

शिबू सोरेन की प्रतिमा पर पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने पुष्पांजलि अर्पित की
शिबू सोरेन की प्रतिमा पर पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने पुष्पांजलि अर्पित की

बोरियो। भारत रत्न से सम्मानित दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्य तिथि पर मंगलवार को बोरियो प्रखंड मुख्यालय के शिबू सोरेन जन जातीय डिग्री कॉलेज के मुख्य द्वार में स्थापित उनकी प्रतिमा पर बोरियो के पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने दिशोम गुरु के आदिवासी समाज और झारखंड आंदोलन में दिए गए योगदान को याद किया। पूर्व विधायक ने कहा कि "दिशोम गुरु शिबू सोरेन आदिवासी अस्मिता और जल-जंगल-जमीन के अधिकार के प्रतीक थे। उनके दिखाए रास्ते पर चलकर ही हम झारखंड को मजबूत बना सकते हैं। आज उनकी कमी हम सभी को खल रही है।"

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इस मौके पर एसएसजे इन्टर कॉलेज के प्राचार्य प्रो. कुलेश ठाकुर, डिग्री कॉलेज के प्रो.रमाणी, प्रो. जायसवाल, भोला साह, दिवाकर साह, पारस मंडल सहित सभी कॉलेज कर्मी, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने भी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।

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