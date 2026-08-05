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शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर दो मिनट का मौन रखकर दी गई श्रद्धांजलि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पाकुड़
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महेशपुर के उत्क्रमित उच्च विद्यालय गढ़बाड़ी में मंगलवार को शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर दो मिनट का मौन रखा गया। प्रधानाध्यापिका एलिजाबेथ हेंब्रम ने बताया कि शिबू सोरेन झारखंड राज्य के गठन के प्रणेता माने जाते हैं। उनके प्रयासों से झारखंड अलग राज्य बना, और हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए।

शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर दो मिनट का मौन रखकर दी गई श्रद्धांजलि

महेशपुर, एक संवाददाता। प्रखंड के उत्क्रमित उच्च विद्यालय गढ़बाड़ी में मंगलवार को प्रभारी प्रधानाध्यापिका एलिजाबेथ हेंब्रम की उपस्थिति में विद्यालय परिसर में छात्र-छात्राओं के साथ शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर दो मिनट का मौन रखा गया। पुण्यतिथि कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित शिक्षक एवं छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए विद्याजलय की प्रधान अध्यापिका एलिजाबेथ हेंब्रम ने बताया कि स्व़ शिबू सोरेन अलग झारखंड राज्य गठन के प्रणेता व पुरोधा माने जाते हैं। उनके लगातार संघर्ष का परिणाम है कि झारखंड अपने स्वतंत्र स्वरूप में आ सका और नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। हम सबों को उनकी जीवनी से प्रेरणा लेनी चाहिए।

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जीवन में किसी भी लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उनके द्वारा किए गए कठिन प्रयास एवं लगन को स्मरण करते हुए कार्य करने से सफलता अवश्य प्राप्त होगी। उनके इन्हीं कार्यों को ध्यान में रखते हुए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यालय की प्रधान अध्यापिका एलिजाबेथ हेंब्रम, शिक्षिका रूमा कुमारी, मौसमी झा, मीना चक्रवर्ती, रीना मुर्मू, शिक्षक बिपुल कुमार साहा, इमदादुल इस्लाम, शशिकांत त्रिपाठी, साईमुद्दीन शेख सहित सभी छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

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