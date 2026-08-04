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दिशोम गुरु को श्रद्धांजलि, बसंत सोरेन बोले संघर्ष का प्रतीक था गुरुजी का जीवन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दुमका
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दुमका में झामुमो के संस्थापक स्वर्गीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। विधायक बसंत सोरेन ने उनके त्याग और आदिवासी अस्मिता की लड़ाई की सराहना की। उन्होंने कहा कि गुरुजी का जीवन संघर्ष का प्रतीक है और हमें झारखंड को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए।

दिशोम गुरु को श्रद्धांजलि, बसंत सोरेन बोले संघर्ष का प्रतीक था गुरुजी का जीवन
दिशोम गुरु को श्रद्धांजलि, बसंत सोरेन बोले संघर्ष का प्रतीक था गुरुजी का जीवन

दुमका। झामुमो के संस्थापक एवं पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पुण्यतिथि के अवसर पर मंगलवार को खिजुरिया स्थित गुरुजी आवास में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। मौके पर स्वर्गीय दिशोम गुरु शिबू के छोटे बेटे सह दुमका विधायक बसंत सोरेन ने पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और नमन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गुरुजी का जीवन संघर्ष, त्याग और आदिवासी अस्मिता की लड़ाई का प्रतीक है। उन्होंने झारखंड आंदोलन को नई दिशा दी और राज्य निर्माण में अहम भूमिका निभाई। आज हमें उनके बताए रास्ते पर चलकर झारखंड को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाना है।

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