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शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर उमड़ा जनसैलाब, आदमकद प्रतिमा का अनावरण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोड्डा
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गोडडा में झारखंड आंदोलन के नेता स्व. शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर एक भव्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। विधायक व राजनीतिज्ञों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। सभा में गुरुजी की जीवनी पर चर्चा हुई और भारत रत्न देने की मांग की गई।

शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर उमड़ा जनसैलाब, आदमकद प्रतिमा का अनावरण

गोडडा प्रतिनिधि। झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, पद्म भूषण दिशोम गुरु स्व शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर, गोड्डा बायो डाईभरसीटी पार्क में दिशोम गुरु के एक भव्य आदमकद प्रतिमा का अनावरण आदिवासी, संथाल रीति रिवाज सरकंडा मौज के मांझी हड़ाम, योग मांझी, परगनेत क्रमशः नोरेन किस्कू, बिपिन किस्कू, राजेश मुर्मू, प्रेम मुर्मू एवं मनोज किस्कू के द्वारा पूजा अर्चना करने के बाद झारखंड आंदोलन कारी स्व. साहेब राम मुर्मू की धर्म पत्नी फूल हेमबर्म एवं झारखंड आंदोलन कारी जोहान मारंडी के अलावे विधायक धनंजय सोरेन, प्रदीप यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रोफेसर प्रेमनंदन कुमार, उपायुक्त लोकेश मिश्रा, पुलिस कप्तान मुकेश कुमार, डीएफओ, डीडीसी सहित झारखंड मुक्ति मोर्चा के हजारों कार्यकर्ता के समक्ष अनावरण किया गया। अनावरण के अवसर पर गुरु जी अमर रहे गगन भेदी के नारो से गूंज रहा था।

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श्रद्धांजलि सभा का आयोजन

इसके उपरांत काफिला सर्वदलीय श्रद्धांजलि सभा हेतु गोड्डा गांधी मैदान पहुंचा जहां सभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारियों, एवं अन्य वरिष्ठ नागरिकों और सभी दलों से आए हुए अतिथियों ने गुरुजी के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। काफी संख्या में लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने पहूंचे थे। जिला अध्यक्ष प्रो. प्रेम नन्दन कुमार ने सभा की अध्यक्षता किया और अपने अध्यक्षीय भाषण में गुरुजी की जीवनी एवं उनके आंदोलन की एक एक घटना के बारे में विस्तार से जन समूह को बताया। अपने संबोधन में उन्होंने भारत सरकार से मांग किया की गुरूजी भारत रत्न के हकदार हैं उन्हें मिलना चाहिए साथ ही गुरु जी की जीवनी एवं उनके संघर्ष की गाथा स्कूल से कॉलेज के सिलेबस में जोड़ने की बात कही। वहीं विधायक प्रदीप यादव व विधायक धनंजय सोरेन ने भी सभा को संबोधित करते हुए दिशोम गुरू शिबू सोरेन के जीवनी के साथ साथ उनके साथ विताए पल को साझा किया। कार्यक्रम में कार्यक्रम में कांग्रेस के अजित कुमार महात्मा,जिला अध्यक्ष यहया सिद्धकी, राजद के धनंजय यादव, राजनीश यादव,बासुदेव सोरेन,समेत दर्जनों अधिकारी मौजूद थे।

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प्रश्नोत्तरी

स्व. शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि कब मनाई गई?
स्व. शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि गोड्डा बायो डाईभरसीटी पार्क में मनाई गई।
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