पुण्य तिथि पर श्रद्धांजलि सभा सह वस्त्र वितरण आयोजित
झारखंड आंदोलन के नेता शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रखंड मुख्यालय में श्रद्धांजलि सभा में विधायक और अन्य नेताओं ने सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने जल, जंगल, और जमीन की रक्षा के लिए संघर्ष किया। कार्यक्रम में असहाय लोगों को वस्त्र भी वितरित किए गए।
रमना, प्रतिनिधि। झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर मंगलवार को प्रखंड मुख्यालय में श्रद्धांजलि सभा सह वस्त्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष विशेश्वर मेहता ने की, जबकि संचालन अनुज चंद्रवंशी ने किया। कार्यक्रम के दौरान विधायक अनंत प्रताप देव, झामुमो केंद्रीय कार्यसमिति सदस्य ताहिर अंसारी, जिला परिषद अध्यक्ष शांति देवी, विधायक प्रतिनिधि रोहित वर्मा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं व ग्रामीणों ने शिबू सोरेन के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि शिबू सोरेन ने झारखंड की पहचान, स्वाभिमान और अधिकार की लड़ाई को जनआंदोलन का स्वरूप दिया तथा उनका संघर्ष समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने के लिए समर्पित रहा।
ताहिर अंसारी ने कहा कि उन्होंने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए आजीवन संघर्ष किया। शांति देवी ने उनके सामाजिक न्याय, समानता और सेवा के आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में असहाय महिला-पुरुषों के बीच साड़ी व धोती का वितरण किया गया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें