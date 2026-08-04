पुण्य तिथि पर श्रद्धांजलि सभा सह वस्त्र वितरण आयोजित

रमना, प्रतिनिधि। झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर मंगलवार को प्रखंड मुख्यालय में श्रद्धांजलि सभा सह वस्त्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष विशेश्वर मेहता ने की, जबकि संचालन अनुज चंद्रवंशी ने किया। कार्यक्रम के दौरान विधायक अनंत प्रताप देव, झामुमो केंद्रीय कार्यसमिति सदस्य ताहिर अंसारी, जिला परिषद अध्यक्ष शांति देवी, विधायक प्रतिनिधि रोहित वर्मा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं व ग्रामीणों ने शिबू सोरेन के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि शिबू सोरेन ने झारखंड की पहचान, स्वाभिमान और अधिकार की लड़ाई को जनआंदोलन का स्वरूप दिया तथा उनका संघर्ष समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने के लिए समर्पित रहा।