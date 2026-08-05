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पद्मभूषण दिशोम गुरु शिबू सोरेन को किया नमन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चाईबासा
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चाईबासा में आदिवासी हो समाज युवाओं और महिलाओं की महासभा ने पद्मभूषण दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि मनाई। कार्यक्रम में सभी उपस्थित लोगों ने उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। शिबू सोरेन ने झारखंड राज्य आंदोलन और आदिवासियों के अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया।

पद्मभूषण दिशोम गुरु शिबू सोरेन को किया नमन

चाईबासा, संवाददाता। आदिवासी हो समाज युवा महासभा एवं आदिवासी हो समाज महिला महासभा के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार को आदिवासी हो समाज क्लब भवन, हरिगुटू (चाईबासा) में पद्मभूषण दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। आदिवासी हो समाज युवा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ईपिल समाड ने कहा कि पद्मश्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने झारखंड अलग राज्य आंदोलन में ऐतिहासिक एवं निर्णायक भूमिका निभाई। उन्होंने जल, जंगल, जमीन तथा आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए आजीवन संघर्ष किया। उनके संघर्ष और त्याग को सदैव सम्मान के साथ याद किया जाएगा।इस

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अवसर पर राष्ट्रीय महासचिव गब्बर सिंह हेंब्रम, केंद्रीय कोषाध्यक्ष सुरेन्द्र पूर्ति, संयुक्त सचिव रवि बिरुली, जिला अध्यक्ष शेरसिंह बिरुवा, जिला सचिव ऑयबन हेंब्रम, महिला महासभा की अध्यक्ष अंजू समाड, सरायकेला जिला गणेश गगराई, विष्णु बानरा, नागेश्वरी जारिका, विमला हेंब्रम, हेलन देवगम, इंदु हेंब्रम, संध्या देवगम, सिनी पूर्ति, लक्ष्मी हेंब्रम, शंकर सिद्धू, आशीष तिरिया, लालसिंह चातोंबा,सहित बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता एवं गणमान्य लोग उपस्थित थे।

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