सीपीएम ने शहीद खुदीराम बोस को दी श्रद्धांजलि
सिंदरी में भारत की कम्यूनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने खुदीराम बोस की 118वीं शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की। कार्यक्रम में स्वामीनाथ पांडेय ने अध्यक्षता की, जहां कुंवर ने श्रद्धांजलि गीत प्रस्तुत किया। सीपीएम के जिला सचिव ने युवाओं को उनके बलिदान से प्रेरित होने की बात की।
सिंदरी, प्रतिनिधि। भारत की कम्यूनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सिंदरी की ओर से मंगलवार को रोहडाबांध में खुदीराम बोस की 118 वें शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वामीनाथ पांडेय ने की। सर्व प्रथम खुदीराम बोस के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। राजनारायण तिवारी ने श्रद्धांजलि गीत प्रस्तुत किए। आनंद मंडल ने खुदीराम बोस की प्रिय गीत एक बार विदाई दे मां फिरे आसी प्रस्तुत कर लोगों को भावुक कर दिया। सीपीएम के जिला सचिव विकाश कुमार ठाकुर ने देश की आजादी के लिए उनके बलिदान पर प्रकाश डाला। कहा कि खुदीराम बोस का जीवन त्याग और बलिदान आज भी युवाओं को प्रेरणा देती है।
कार्यक्रम में सचिव गौतम प्रसाद, आन्द मंडल, शिबू राय, ज्योति राय, मुकेश कुमार उपस्थित थे।
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