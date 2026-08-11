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शहीद खुदीराम बोस को किया नमन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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मंझौल के अनुमंडल कार्यालय के पास शहीद खुदीराम बोस को श्रद्धांजलि दी गई। उनकी तैल चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए सेवानिवृत्त शिक्षक संतोष ईश्वर के संयोजकत्व में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अन्य लोगों ने भी महान क्रांतिकारी को नमन किया।

शहीद खुदीराम बोस को किया नमन

मंझौल। अनुमंडल कार्यालय के पास मंगलवार को शहीद बैकुंठ शुक्ल स्मृति स्थल पर महान क्रान्तिकारी शहीद खुदीराम बोस को याद करते हुए उनके तैल चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया गया। श्रद्धांजलि सभा का आयोजन सेवानिवृत्त शिक्षक संतोष ईश्वर के संयोजकत्व में किया गया। अन्य लोगों ने भी महान क्रांतिकारी को श्रद्धासुमन अर्पित किया।

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