Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

टैगोर के उपन्यास गोरा का किया पाठ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
Follow us on Google News
share

देहरादून में धरातल संस्था द्वारा साहित्यकार रविन्द्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि पर डॉ. अतुल शर्मा ने उनके उपन्यास 'गोरा' का पाठ किया। 'गोरा' टैगोर का सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक उपन्यास है, जो औपनिवेशिक बंगाल की पृष्ठभूमि पर आधारित है और भारतीय राष्ट्रवाद व समाज सुधार को दर्शाता है।

टैगोर के उपन्यास गोरा का किया पाठ

देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। साहित्यकार रविन्द्र नाथ टैगोर की पुण्यतिथि पर शुक्रवार को धरातल संस्था के तत्वावधान में जनकवि डॉ. अतुल शर्मा ने उनके प्रसिद्ध उपन्यास गोरा का पाठ किया।वाणी विहार जैन प्लाट स्थित धरोहर सभागार में इस पाठ के दौरान अतुल शर्मा ने बताया कि 'गोरा' रवीन्द्रनाथ टैगोर का सबसे लंबा और उनका सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक उपन्यास है, जो 1909-1910 में प्रकाशित हुआ था। यह 1880 के दशक के औपनिवेशिक बंगाल(कोलकाता) की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसमें भारतीय राष्ट्रवाद, धर्म, समाज सुधार और पहचान की गहरी मीमांसा की गई है। कहानीकार रेखा शर्मा, कवयित्री रंजना शर्मा ने बताया कि वे भारत के गौरव थे।

साहित्य प्रेमी विजय गौड़, प्रियंका ने टैगोर द्वारा स्थापित शांति निकेतन का जिक्र किया। गोष्ठी मे उपन्यास के अंश‌ पाठ के बाद रविन्द्र नाथ टैगोर को श्रद्धांजलि दी गई।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Dehradun News Dehradun Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।