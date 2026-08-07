टैगोर के उपन्यास गोरा का किया पाठ
देहरादून में धरातल संस्था द्वारा साहित्यकार रविन्द्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि पर डॉ. अतुल शर्मा ने उनके उपन्यास 'गोरा' का पाठ किया। 'गोरा' टैगोर का सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक उपन्यास है, जो औपनिवेशिक बंगाल की पृष्ठभूमि पर आधारित है और भारतीय राष्ट्रवाद व समाज सुधार को दर्शाता है।
देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। साहित्यकार रविन्द्र नाथ टैगोर की पुण्यतिथि पर शुक्रवार को धरातल संस्था के तत्वावधान में जनकवि डॉ. अतुल शर्मा ने उनके प्रसिद्ध उपन्यास गोरा का पाठ किया।वाणी विहार जैन प्लाट स्थित धरोहर सभागार में इस पाठ के दौरान अतुल शर्मा ने बताया कि 'गोरा' रवीन्द्रनाथ टैगोर का सबसे लंबा और उनका सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक उपन्यास है, जो 1909-1910 में प्रकाशित हुआ था। यह 1880 के दशक के औपनिवेशिक बंगाल(कोलकाता) की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसमें भारतीय राष्ट्रवाद, धर्म, समाज सुधार और पहचान की गहरी मीमांसा की गई है। कहानीकार रेखा शर्मा, कवयित्री रंजना शर्मा ने बताया कि वे भारत के गौरव थे।
साहित्य प्रेमी विजय गौड़, प्रियंका ने टैगोर द्वारा स्थापित शांति निकेतन का जिक्र किया। गोष्ठी मे उपन्यास के अंश पाठ के बाद रविन्द्र नाथ टैगोर को श्रद्धांजलि दी गई।
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