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शिक्षकों के हितों के लिए जीवनभर संघर्षरत रहे प्रेमनरायन दुबे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरैया
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उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ चंदेल गुट ने शुक्रवार को तिलक इंटर कॉलेज में प्रेमनरायन दुबे के निधन पर शोक सभा आयोजित की। वक्ताओं ने उनके शिक्षक हितों के लिए संघर्ष और सामाजिक योगदान को याद किया। जिलाध्यक्ष उमाकांत दीक्षित और अन्य नेताओं ने उनकी सेवा और दूरदर्शिता की सराहना की।

शिक्षकों के हितों के लिए जीवनभर संघर्षरत रहे प्रेमनरायन दुबे

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ चंदेल गुट की जिला कार्यकारिणी की ओर से शुक्रवार को तिलक इंटर कॉलेज सभागार में शोक सभा हुई। इसमें संगठन के प्रदेशीय संरक्षक रहे प्रेमनरायन दुबे के निधन पर शोक जताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। वक्ताओं ने शिक्षक हितों के लिए उनके संघर्ष और सामाजिक जीवन में दिए योगदान को याद किया। जिलाध्यक्ष उमाकांत दीक्षित ने कहा कि प्रेमनरायन दुबे ने लंबे समय तक शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष किया। वह कई बार माध्यमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष रहे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश क्रय-विक्रय के अध्यक्ष, ग्राम प्रधान और कांग्रेस कमेटी इटावा के जिला मंत्री समेत विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वहन किया।

जिले की कई प्रबंध समितियों से भी उनका जुड़ाव रहा। उन्होंने कहा कि दुबे शिक्षकों को न्याय दिलाने के लिए अंतिम समय तक सक्रिय रहे। माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेशीय सदस्य एवं प्रधानाचार्य परिषद के जिलाध्यक्ष कृष्णमोहन उपाध्याय ने शोक प्रस्ताव रखा। इसके बाद उपस्थित शिक्षकों ने मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की कामना की। तिलक इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अजय दीक्षित ने कहा कि प्रेमनरायन दुबे दूरदर्शी व्यक्तित्व के धनी थे। किसी भी विवाद या समस्या में दोनों पक्षों को सुनने के बाद समाधान निकालने का प्रयास करते थे। इसी कार्यशैली के कारण वह शिक्षकों के बीच लोकप्रिय रहे। इस दौरान जिला मंत्री पवन तिवारी, केपी सिंह, चंद्रपाल यादव, रामसरन मिश्रा, चंद्रभान शर्मा, राजेश मणि बाजपेयी, पीयूष दुबे, राहुल शुक्ला, आशीष शर्मा, सुरेंद्र यादव, हरेंद्र सचान, सुशील मिश्रा, विकास पांडेय, विमल मिश्रा, संतोष तिवारी, नरेश दुबे और बृजेश मिश्रा समेत शिक्षक मौजूद रहे।

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