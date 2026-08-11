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फूलन देवी का जीवन संघर्ष और सामाजिक न्याय की लड़ाई का प्रतीक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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समाजवादी पार्टी ने वीरांगना फूलन देवी की जयंती पर श्रद्धांजलि और विचार गोष्ठी का आयोजन किया। एमएलसी किरणपाल कश्यप ने उनके संघर्ष और सामाजिक न्याय के योगदान को याद किया। वक्ताओं ने फूलन देवी के जीवन से प्रेरणा लेने की आवश्यकता पर बल दिया।

फूलन देवी का जीवन संघर्ष और सामाजिक न्याय की लड़ाई का प्रतीक
फूलन देवी का जीवन संघर्ष और सामाजिक न्याय की लड़ाई का प्रतीक

समाजवादी पार्टी जनपद शामली की ओर से वीरांगना एवं पूर्व सांसद स्वर्गीय फूलन देवी की जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि एवं विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि एमएलसी किरणपाल कश्यप ने उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला और उनके द्वारा किए गए संघर्षो को याद दिलाया। शहर के माजरा रोड स्थित चौधरी चरण सिंह बारातघर में आयोजित गोष्ठी में सपा कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों द्वारा पूर्व सांसद फूलन देवी की जयंती मनाई गई। इस दौरान वक्ताओं ने फूलन देवी के जीवन संघर्ष, सामाजिक योगदान और सामाजिक न्याय के लिए किए गए कार्यों को याद किया। एमएलसी किरणपाल कश्यप ने कहा कि फूलन देवी का जीवन संघर्ष और सामाजिक न्याय की लड़ाई का प्रतीक है।

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उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए समाज के वंचित और कमजोर वर्गों के अधिकारों की आवाज उठाई। कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने उनके सारे मुकदमे वापस लेते हुए उनको दो बार सांसद बनाया। उनका संघर्ष हमेशा लोगों को प्रेरणा देता रहेगा। मैके पर सुरेनद्र कुडाना, किरण सिंह, हरबीर सिंह, गुलनवाज, गौरव कश्यप, भारत कश्यप, तेजपाल सिंह, धीरज तोमर, घनश्याम चौधरी आदि मौजूद रहे। इसके अलावा सपा कार्यालय पर फूलन देवी की जयंती पर विचार गोष्ठी हुई। जिलाध्यक्ष सुरेन्द्र ताना ने कहा कि समाज में समानता और सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए संघर्ष करने वाले महापुरुषों और जनप्रतिनिधियों के जीवन से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। फूलन देवी ने अपने जीवन में जिन परिस्थितियों का सामना किया, वे संघर्ष और दृढ़ इच्छाशक्ति की मिसाल हैं। इस अवसर पर विपिन शास्त्री, चौधरी कलीम हसन, राहुल सैनी, शमशेर जंग, हरेंद्र जावला, राजन तेजान, अभिषेक शर्मा, वासिल चौधरी, आदि मौजूद रहे।

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