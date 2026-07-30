संगीत आश्रम में भक्ति और संगीत का अनुपम संगम
वाराणसी के अर्दलीबाजार स्थित पं. लच्छू महाराज संगीत आश्रम में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धा और संगीत का संगम हुआ। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पं. पंकज मिश्र ने गणेश वंदना प्रस्तुत की। स्वामी राधेश्याम ने इस पर्व को गुरु के प्रति समर्पण और आत्मचिंतन का अवसर बताया।
वाराणसी, संवाददाता। अर्दलीबाजार स्थित पं. लच्छू महाराज संगीत आश्रम में बुधवार को श्रद्धा, भक्ति और संगीत का अनुपम संगम दिखा। तबला सम्राट पं.लच्छू महाराज को उनके शिष्यों एवं संगीत साधकों ने संगीतमयी श्रद्धांजलि अर्पित की। शुभारंभ वरिष्ठ शास्त्रीय गायक पं. पंकज मिश्र की गणेश वंदना से हुआ। उनके साथ तबले पर रवीश दत्त मिश्र और सारंगी पर शिवांश मिश्र ने संगत की। आदित्य शर्मा ने कथक, कृष्ण कुमार और अंश प्रताप सिंह ने सुगम संगीत की प्रस्तुतियां दीं। योगी अखाड़ा परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी राधेश्याम के सान्निध्य अस्सी घाट स्थित शेखर आश्रम में गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया। प्रातःकाल वैदिक मंत्रोच्चार के बीच गुरु पूजन, आरती एवं प्रसाद वितरण हुआ।
बड़ी संख्या में साधकों, संतों एवं श्रद्धालुओं ने गुरु चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित किए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर स्वामी राधेश्यामने कहा कि गुरु पूर्णिमा केवल पर्व नहीं, बल्कि गुरु के प्रति समर्पण, सेवा और आत्मचिंतन का पावन अवसर है। श्रावण मास भगवान शिव की उपासना का विशेष काल है। योगी अखाड़ा के तमिलनाडु अध्यक्ष मणिकण्टम अघोरी का भी आगमन हुआ।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें