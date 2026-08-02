कंठे महाराज की स्मृति में गूंजे शास्त्रीय स्वर

समारोह का विवरण

नागरी प्रचारिणी सभा के प्रधानमंत्री व्योमेश शुक्ल ने ये बातें ताल-शिरोमणि पंडित कंठे महाराज की पुण्यतिथि के अवसर संगीत सभा और रूपवाणी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित भजन संध्या में स्वागत भाषण देते हुए कहीं। श्री शुक्ल ने कहा कि अपने गुरु पंडित बलदेव सहाय के वह जितने योग्य शिष्य थे, वैसे ही योग्य शिष्य उन्होंने स्वयं तैयार किए। इसके पहले पंडित पूरन महाराज ने परिजनों और शिष्यों के साथ अपने पितामह और गुरु पंडित कंठे महाराज जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। तदुपरांत तेजल पाठक ने राग शंकरा, मियां की मल्हार और विहाग में भजन प्रस्तुत किए। पं. भीमसेन जोशी और लता मंगेशकर के गाए प्रसिद्ध भजन 'राम का गुणगान करिए' सुनाकर उन्होंने सुधि श्रोताओं को आनंदित किया। तबले पर पं.ललित कुमार और संवादिनी पर पं. भैय्यन जी ने कुशल संगत की। इसके बाद पद्मभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र की पुत्री नम्रता मिश्र द्वारा भजनों की प्रस्तुति की गई। तबला पर आदित्य मिश्र और संवादिनी पर पं. पंकज मिश्र ने संगत की। कार्यक्रम की आख़िरी प्रस्तुति के तौर पर डॉ. अर्चना महास्कर ने भजनों की प्रस्तुति की। उनके साथ तबला पर श्रीकांत मिश्र और सारंगी पर अनीश मिश्र ने सिद्ध संगति की। इस अवसर पर मीना मिश्रा, गणेश मिश्र, जेपी. शर्मा, त्रिलोकीनाथ मिश्र और अवंतिका महाराज आदि उपस्थित रहे।