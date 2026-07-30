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गुरु बिन ज्ञान कहां से पाए मन मूर्ख सोच पछताए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
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आरा, निज प्रतिनिधि गुरु पर्व के अवसर पर भोजपुर के कला साधकों ने बक्शी विकास के नेतृत्व में नृत्य सम्राट पद्मविभूषण पंडित बिरजू महाराज का गुरु पूजन किया

गुरु बिन ज्ञान कहां से पाए मन मूर्ख सोच पछताए

आरा, निज प्रतिनिधि गुरु पर्व के अवसर पर भोजपुर के कला साधकों ने बक्शी विकास के नेतृत्व में नृत्य सम्राट पद्मविभूषण पंडित बिरजू महाराज का गुरु पूजन किया। इस अवसर पर महाराज जी के कथक के क्षेत्र में दिये गए योगदान को याद करते हुए बिरजू महाराज स्तुति परण से मंगलाचारण किया। बक्सी विकास ने कहा कि गुरु शिष्य परंपरा एक प्राचीन शिक्षा पद्धति है। यह केवल ज्ञान के आदान प्रदान तक ही सीमित नही है। इस परंपरा में संस्कार महत्वपूर्ण है। भारतीय संगीत जगत में आज भी इसकी महत्ता कायम है।

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गुरु शिष्य महापर्व

शिवादी क्लासिक सेंटर ऑफ आर्ट एंड म्युजिक में आयोजित गुरु शिष्य महापर्व के अवसर पर गायन विधा के शिष्य व शिष्याओं ने शास्त्रीय संगीत की विदुषी बिमला देवी का वैदिक परंपरा से गुरु पूजन किया। बिमला देवी ने सभी शिष्यों का गंडाबंधन किया। वहीं नृत्य एवं तालवाद्य के शिष्य शिष्याओं ने गुरु बक्शी विकास एवं गुरु आदित्या का वैदिक पूजन करते हुए माल्यापर्ण किया। सभी शिष्यों का गंडाबंधन करते हुए गुरु एवं शिष्यों ने कला की सेवा के प्रति निष्ठा एवं समर्पण का संकल्प लिया।

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शिष्यों के विचार

शिष्यों में राजा कुमार ने कहा कि गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव ही शिष्य को महान बनाता है। वहीं अमित कुमार ने कहा कि गुरु की कृपा के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। कथक नृत्यांगना सोनम शांडिल्य ने कहा कि गुरु के मुख्य निकला वाक्य ही शिष्य का मूल मंत्र होता है। श्रेया पांडे, अजीत पांडे, रोहित कुमार, आरोही, चांदनी, आकांक्षा, सागर, अमित, माही, नितीश ने भजन के माध्यम से गुरु महिमा का बखान किया। स्नेहा पांडेय, राका श्रीवास्तव व सिद्धि आनंद ने मनमोहक कथक नृत्य प्रस्तुत किया।

वार्ताएँ

गुरु पर्व किस अवसर पर मनाया गया?
गुरु पर्व के अवसर पर भोजपुर के कला साधकों ने गुरु पूजन किया।
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