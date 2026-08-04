राजनगर में दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा
राजनगर में झामुमो पार्टी कार्यालय में मंगलवार को पद्मभूषण सम्मानित दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके सिद्धांतों का पालन करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में झामुमो के कई prominents कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।
राजनगर।प्रखंड मुख्यालय स्थित झामुमो पार्टी कार्यालय में मंगलवार को पद्मभूषण सम्मानित दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि श्रद्धा एवं सम्मान के साथ मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता झामुमो प्रखंड अध्यक्ष रामसिंह हेम्ब्रम ने की। इस अवसर पर नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दिशोम गुरु के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की तथा उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया।झामुमो बुद्धिजीवी मोर्चा के जिलाध्यक्ष दुर्गा लाल मुर्मू ने कहा कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन का संपूर्ण जीवन जल, जंगल और जमीन की रक्षा, आदिवासी-मूलवासी समाज के अधिकारों तथा झारखंड की अस्मिता के लिए समर्पित रहा। उनके संघर्ष, त्याग और नेतृत्व ने अलग झारखंड राज्य आंदोलन को नई दिशा दी।
उन्होंने कहा कि शिबू सोरेन के विचार और आदर्श आज भी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणास्रोत हैं और उनके बताए मार्ग पर चलना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।कार्यक्रम में प्रखंड अध्यक्ष रामसिंह हेम्ब्रम, सुब्रमण्यम बास्के, हिकीम चंद्र टुडू, देवनाथ सिंह सरदार, भक्तू मार्डी, सुबल महतो, तपस विसोई, दिलीप कुमार महतो, सत्यवान परीक्षा, मुखिया रानी हांसदा, कालीचरण मुर्मू, घासीराम मुर्मू, चतुर हेम्ब्रम, सोनाराम मार्डी, रामेश्वर महतो, शंकर टुडू, यशवंत सरदार सहित बड़ी संख्या में झामुमो कार्यकर्ता उपस्थित थे।
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