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दिशोम गुरु स्व़ शिबू सोरेन की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लातेहार
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पद्मभूषण से सम्मानित दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर समाहरणालय सभागार में श्रद्धांजलि एवं पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

दिशोम गुरु स्व़ शिबू सोरेन की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित

लातेहार, संवाददाता। पद्म भूषण से सम्मानित दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर समाहरणालय सभागार में श्रद्धांजलि एवं पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डीसी संदीप कुमार सहित जिला प्रशासन के सभी वरीय पदाधिकारियों एवं कर्मियों ने दिशोम गुरु स्व़ शिबू सोरेन के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी तथा उनके आदर्शों एवं जनसेवा के प्रति समर्पित जीवन को स्मरण किया।

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श्रद्धांजलि कार्यक्रम

मौके पर डीसी ने कहा कि दिशोम गुरु श्री शिबू सोरेन जी ने झारखंड की पहचान, आदिवासी समाज के अधिकारों तथा राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए आजीवन संघर्ष किया। उनका योगदान सदैव प्रेरणास्रोत रहेगा। उनके संघर्ष, त्याग और सामाजिक न्याय के प्रति समर्पण से आने वाली पीढ़ियां निरंतर प्रेरणा प्राप्त करती रहेंगी। कार्यक्रम में सभी उपस्थित लोगों ने उनके बताए मार्ग पर चलने तथा जनहित एवं विकास के कार्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त सैय्यद रियाज अहमद, अपर समाहर्ता सलमान जफर खिजरी,अनुमंडल पदाधिकारी दिनेश कुमार, डीएलओ ,जिला स्तरीय पदाधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे।

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प्रतिमा एवं स्मृति स्थल का अनावरण

पुण्यतिथि पर दिशोम गुरु स्व़ शिबू सोरेन चौक का अनावरण

लातेहार। दिशोम गुरु स्व़ शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर शहर के किनामाड में उनकी प्रतिमा एवं स्मृति स्थल का अनावरण किया गया। कार्यक्रम में झामुमो के हजारों कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय समिति सदस्य अरुण कुमार दुबे,ने कहा कि यह स्मारक गुरुji के संघर्ष, त्याग और विचारों को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा। उन्होंने कहा कि गुरु शिबू सोरेन झारखंड की अस्मिता, जल-जंगल-जमीन और शोषित-वंचित समाज के अधिकारों के प्रतीक थे। कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष समशुल होद्दा, प्रभात कुमार,आर्सेन तिकीं ,रिंकू कच्छप सहित पार्टी के कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

FAQs

दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पुण्यतिथि कब है?
दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि 2023 में मनाई गई।
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Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

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