काव्यपाठ से याद किए गए राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त
कानपुर में सीएसजेएमयू के हिन्दी विभाग ने राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त की जयंती पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉ. सर्वेश मणि त्रिपाठी ने किया। छात्रों ने कवि की रचनाओं का पाठ किया और उनकी विचारधारा पर चर्चा की। इस अवसर पर कई प्रमुख शिक्षक उपस्थित रहे।
कानपुर। प्रमुख संवाददाता सीएसजेएमयू के भाषा संकाय के तहत हिन्दी विभाग में सोमवार को राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। शुभारंभ संकाय के निदेशक डॉ. सर्वेश मणि त्रिपाठी ने किया। छात्रों ने मैथिलीशरण गुप्त के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर अपने विचार प्रस्तुत किए और उनकी राष्ट्रप्रेम, समाज-सुधार व मानवीय मूल्यों से ओत-प्रोत कविताओं एवं रचनाओं का भावपूर्ण पाठ किया।संचालन एमए हिन्दी प्रथम सेमेस्टर के छात्र पार्थ सारथी मिश्रा ने किया। वहीं आयुष पटेल ने अपनी उत्कृष्ट प्रस्तुति से सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। डॉ. श्रीप्रकाश ने मैथिलीशरण गुप्त की रचना 'हम कौन थे क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी' की पंक्तियों के भावार्थ को समझाया।
इस मौके पर डॉ. सुमित चौधरी, डॉ. श्रीप्रकाश, डॉ. अंजनी कुमार उपाध्याय आदि मौजूद रहे।
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