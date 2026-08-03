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140वीं जयंती पर श्रद्धापूर्वक याद किए गए राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त

By Hindustan | Bureau
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140वीं जयंती पर श्रद्धापूर्वक याद किए गए राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त

खगड़िया । एक प्रतिनिधि जिले में 140वीं जयंती पर राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त श्रद्धापूर्वक याद किए गए। परबत्ता प्रखंड अन्तर्गत पाटलिपुत्र सेंट्रल स्कूल के बच्चों द्वारा भी यह जयंती एक अलग अंदाज में मनाई गई। मैथिलीशरण गुप्त पर एक परिचर्चा आयोजित की गई जिसमें शिक्षकों द्वारा एक विषय रखा गया मैथिलीशरण गुप्त परंपरा और युगधर्म के संयोजक कैसे कहे जा सकते हैं? वही उनकी लिखी हुई रचना यशोधरा का काव्यपाठ भी किया गया। हिन्दी के वरिष्ठ शिक्षक रामविलास ठाकुर द्वार उनकी सुप्रसिद्ध कविता नर हो न निराश करो मन को का गायन रूप में प्रस्तुत किया गया, जो सबके मन को भाया।

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गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि क्यों मिली इस पर विद्यालय के निदेशक जितेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा प्रकाश डाला गया। वही प्राचार्या जूली सिंह ने मैथिलीशरण जी को जन-हृदय की पीड़ा को गहराई तक जानने और समझाने वाला सबसे उच्च कोटि का कवि बताया। स्कूल की उप-प्राचार्य ने धन्यवाद ज्ञापित किया। और कहा कि इसलिए गुप्त को राष्ट्रकवि की संज्ञा से विभूषित किया गया। कार्यक्रम का संचालन छात्र अनुराग कश्यप और सचिन ने किया। वही छात्रा अक्षता, आशिका, छात्र तपस, प्रेम, प्रत्युष आदि को कार्यक्रम में उत्कृष्ट भाषण के लिए पुरस्कृत किया गया।

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