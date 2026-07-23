लोकतंत्र सेनानी नरेंद्र उनियाल को दी श्रद्धांजलि

देहरादून। वरिष्ठ संवाददाता नरेंद्र उनियाल मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से गुरुवार को अमर शहीद लोकतंत्र सेनानी और उत्तराखंड राज्य आंदोलन के सूत्रधार नरेंद्र उनियाल की पुण्यतिथि पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। रेसकोर्स स्थित ऑफिसर्स ट्रांजिट हॉस्टल में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत ने की।वक्ताओं ने कहा कि नरेंद्र उनियाल ने मात्र 29 वर्ष की आयु में पत्रकारिता और जन आंदोलनों में उल्लेखनीय योगदान दिया। उन्हें उत्तराखंड राज्य आंदोलन, गढ़वाल निर्माण विश्वविद्यालय आंदोलन, जेपी आंदोलन के गढ़वाल संयोजक तथा धधकता पहाड़ और जयन्त के संस्थापक संपादक के रूप में याद किया गया। इस अवसर पर ‘लोकतंत्र में असहमति बनाम असहिष्णुता’ विषय पर आयोजित विचार गोष्ठी में वक्ताओं ने कहा कि असहमति लोकतंत्र की ताकत है, जबकि असहिष्णुता लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए घातक है।