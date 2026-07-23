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उक्रांद संस्थापक सदस्य नरेंद्र सिंह रजवार को दी श्रद्धांजलि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नैनीताल
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उत्तराखंड क्रांति दल (उक्रांद) ने पार्टी के संस्थापक नरेंद्र सिंह रजवार के निधन पर शोक सभा का आयोजन किया। कार्यकर्ताओं ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए मौन रखा। पूर्व पालिकाध्यक्ष श्याम नारायण और पूर्व विधायक डॉ. नारायण सिंह जंतवाल ने रजवार के सामाजिक और राजनीतिक योगदान को याद किया।

उक्रांद संस्थापक सदस्य नरेंद्र सिंह रजवार को दी श्रद्धांजलि

नैनीताल, संवाददाता। उत्तराखंड क्रांति दल (उक्रांद) की नगर इकाई ने पार्टी के संस्थापक सदस्य नरेंद्र सिंह रजवार के निधन पर पार्टी कार्यालय में शोक सभा आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति को प्रार्थना की।सभा का संचालन करते हुए पूर्व पालिकाध्यक्ष श्याम नारायण ने रजवार के कर्मचारी संगठनों में दिए गए योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि रजवार ने अपने अंतिम समय तक कर्मचारी हितों के लिए निरंतर कार्य किया और हमेशा बेहतर कार्यसंस्कृति के पक्षधर रहे। पूर्व विधायक डॉ. नारायण सिंह जंतवाल ने कहा कि नरेंद्र सिंह रजवार के भीतर गहरी सामाजिक और राजनीतिक चेतना थी।

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उन्होंने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान विभिन्न आंदोलनों का कुशल नेतृत्व किया। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने दल की नीतियों और सिद्धांतों को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य किया तथा जीवनभर राजनीतिक मूल्यों से कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा कि रजवार के निधन से उत्तराखंड क्रांति दल को अपूरणीय क्षति हुई है। सभा को अंबा दत्त बवाड़ी, अधिवक्ता प्रकाश पांडे और पान सिंह सिजवाली ने भी संबोधित करते हुए रजवार के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला। श्रद्धांजलि सभा में कमलेश पांडे, खीमसिंह बिष्ट, संजय साह, धीरेंद्र बिष्ट, मनोज बिष्ट, विजय साह, मदन सिंह बगड़वाल, प्रकाश पांडे, इंद्रजीत, खीमराज बिष्ट, सुनील, हर्षित बिष्ट आदि रहे।

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