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46वीं पुण्यतिथि पर मौ रफी को दी सुरीली श्रद्धांजलि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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नजीबाबाद में रफी फैंस ने प्रसिद्ध गायक मौहम्मद रफी की 46वी पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम आयोजित किया। मुख्य अतिथि वसीम अहमद ने कहा कि रफी सदी के महान गायक हैं और हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रहेंगे। रफी प्रेमियों ने उनके गाए गाने गाकर श्रद्धांजलि दी और रफी को 'भारत रत्न' देने की मांग की।

46वीं पुण्यतिथि पर मौ रफी को दी सुरीली श्रद्धांजलि

नजीबाबाद। रफी फैंस ने एक शाम रफी के नाम का आयोजन किया और सदी के महान गायक पद्मश्री मौहम्मद रफी की 46वी पुण्यतिथि पर रफी साहब के गाये। मौहल्ला मुनीरगंज में मास्टर दिलदार अहमद के आवास पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वसीम अहमद ने कहा कि रहती दुनिया तक यू ही लाखो की जुबान और दिलो में रफी जिन्दा रहेंगे। शादाब ज़फर, अल्ताफ रजा़, लईक अहमद उर्फ लक्की ने उनके गीतो को गाकर रफी को याद किया। कहा कि वे भारत रत्न के सच्चे हक़दार है। देश के ऐसे महान गायक को अगर भारत सरकार 'भारत रत्न' से नवाज़ती है तो ये रफी प्रेमियो के लिए एक बहुत बडा़ तोहफा होगा।

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