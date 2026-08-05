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शिवदास घोष की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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मुजफ्फरपुर में मार्क्सवादी दार्शनिक शिवदास घोष के स्मृति दिवस पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। पार्टी ने ध्वजारोहण करते हुए उनके विचारों को याद किया। राज्य कमेटी सदस्य अर्जुन कुमार ने कहा कि केवल समाजवादी क्रांति से आम जनता की मुक्ति संभव है। कार्यक्रम में सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए।

शिवदास घोष की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा

मुजफ्फरपुर, हिप्र। मार्क्सवादी दार्शनिक, क्रांतिकारी चिंतक एवं एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के वैचारिक मार्गदर्शक शिवदास घोष के स्मृति दिवस पर बुधवार को पार्टी के जिला कार्यालय, मोतीझील में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इसकी शुरुआत पार्टी के ध्वजारोहण एवं शिवदास घोष के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। पार्टी के राज्य कमेटी सदस्य अर्जुन कुमार ने कहा कि शिवदास घोष ने अपने जीवन और विचारों से शोषण, अन्याय और पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष का वैज्ञानिक मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा कि आम जनता की वास्तविक मुक्ति केवल समाजवादी क्रांति के माध्यम से ही संभव है। जबतक पूंजीवादी व्यवस्था रहेगी तबतक महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध, सांप्रदायिकता, अश्लीलता, महिलाओं पर हिंसा और सामाजिक असमानता जैसी समस्याएं समाप्त नहीं होंगी।श्रद्धांजलि

सभा के बाद पटना में आयोजित राज्यस्तरीय स्मृति सभा में भाग लेने के लिए जिले से सैकड़ों कार्यकर्ता रवाना हुए। कार्यक्रम में जिला कमेटी (नगर) के सचिव अमन कुमार झा, लोकल कमेटी नगर के सचिव अरविंद कुमार, काशीनाथ साहनी, प्रेम कुमार ठाकुर, शिवबालक कुमार, विजय कुमार, शिव कुमार, गौरव कुमार, प्रिंस कुमार, प्रियांशु कुमार, कंचन कुमारी, रूपा कुमारी, आशुतोष कुमार व शाहिद सहित आन्य कार्यकर्ता मौजूद थे।

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