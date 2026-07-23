अररिया : मनाई गई चंद्रशेखर आजाद व लोकमान्य तिलक की जयंती
फारबिसगंज, अररिया से अंजनी गौतम प्रखंड के तिरसकुंड प्रावि में हुआ कार्यक्रम फारबिसगंज,
फारबिसगंज, अररिया से अंजनी गौतम प्रखंड के तिरसकुंड प्रावि में हुआ कार्यक्रमफारबिसगंज, एक संवाददाता।प्रखंड के तिरसकुंड पंचायत स्थित मध्य विद्यालय समौल संकुलाधीन प्राथमिक विद्यालय आदिवासी टोला, मधुरा में गुरुवार को अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद एवं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने मानव शृंखला बनाकर दोनों महान विभूतियों को श्रद्धापूर्वक नमन किया तथा उनके तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। मौके पर प्रधान शिक्षक मिथिलेश कुमार सिंह, शिक्षक रंजीत कुमार मंडल, पूर्व प्राचार्य कुमार राजीव रंजन ने चंद्रशेखर आजाद व लोकमान्य तिलक के व्यक्तित्व व कृतित्व की चर्चा करते हुए कहा कि उनका साहस, त्याग और राष्ट्रभक्ति आज भी युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है।
मौके पर विद्यालय परिसर में पौधरोपण भी किया गया।फारबिसगंज फोटो संख्या 22: फारबिसगंज के तिरसकुंड प्रावि में मानव शृंखला बनाते बच्चे।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें