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अररिया : मनाई गई चंद्रशेखर आजाद व लोकमान्य तिलक की जयंती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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फारबिसगंज, अररिया से अंजनी गौतम प्रखंड के तिरसकुंड प्रावि में हुआ कार्यक्रम फारबिसगंज,

अररिया : मनाई गई चंद्रशेखर आजाद व लोकमान्य तिलक की जयंती

फारबिसगंज, अररिया से अंजनी गौतम प्रखंड के तिरसकुंड प्रावि में हुआ कार्यक्रमफारबिसगंज, एक संवाददाता।प्रखंड के तिरसकुंड पंचायत स्थित मध्य विद्यालय समौल संकुलाधीन प्राथमिक विद्यालय आदिवासी टोला, मधुरा में गुरुवार को अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद एवं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने मानव शृंखला बनाकर दोनों महान विभूतियों को श्रद्धापूर्वक नमन किया तथा उनके तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। मौके पर प्रधान शिक्षक मिथिलेश कुमार सिंह, शिक्षक रंजीत कुमार मंडल, पूर्व प्राचार्य कुमार राजीव रंजन ने चंद्रशेखर आजाद व लोकमान्य तिलक के व्यक्तित्व व कृतित्व की चर्चा करते हुए कहा कि उनका साहस, त्याग और राष्ट्रभक्ति आज भी युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है।

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मौके पर विद्यालय परिसर में पौधरोपण भी किया गया।फारबिसगंज फोटो संख्या 22: फारबिसगंज के तिरसकुंड प्रावि में मानव शृंखला बनाते बच्चे।

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