वीर शहीदों का त्याग देश के लिए प्रेरणास्रोत : मुख्यमंत्री

शहीद स्मारक परिसर, पटना में अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर उन्होंने कहा कि वीर शहीदों का त्याग और राष्ट्रभक्ति बिहार ही नहीं, पूरे देश के लिए सदैव प्रेरणास्रोत रहेगी। शहीद दिवस के मौके पर 11 अगस्त 1942 को आजादी के मतवाले सात अमर शहीद यथा उमाकांत प्रसाद सिंह, रामानन्द सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगतपति कुमार, देवीपद चौधरी, राजेन्द्र सिंह एवं राम गोविंद सिंह की दी गई कुर्बानियों को याद किया गया और उन्हें शत्-शत् नमन किया गया।

मौके पर उपमुख्यमंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, विधान परिषद् के सभापति अवधेश नारायण सिंह, विधानसभा के उपाध्यक्ष नरेन्द्र नारायण यादव, मंत्री लेशी सिंह, अशोक चौधरी, शीला कुमारी, रामकृपाल यादव, विधायक श्याम रजक सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह, पटना प्रमंडल के आयुक्त मयंक वरवड़े, जिलाधिकारी कुंदन कुमार, वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के शर्मा, अमर शहीदों के परिजन एवं गणमान्य व्यक्तियों ने अमर शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मुख्यमंत्री सहित मंत्रिगण, विधायकगण और गणमान्य व्यक्तियों ने बिहार विधानमंडल प्रांगण स्थित शहीद पार्क में जाकर अमर ज्योति के समक्ष पुष्प चक्र अर्पित किया एवं स्वतंत्रता संग्राम के तमाम अमर शहीदों को नमन करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के कलाकारों की ओर से बिहार गीत और देश भक्ति गीतों का गायन प्रस्तुत किया गया।