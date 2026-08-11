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मुजफ्फरपुर स्टेशन का नाम हो शहीद खुदीराम बोस नगर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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जन-भावना - फांसी स्थल को दर्शनीय स्थल के रूप में किया जाए विकसित

मुजफ्फरपुर स्टेशन का नाम हो शहीद खुदीराम बोस नगर

मुजफ्फरपुर, वसं। शहीद भगवान लाल स्मारक पुस्तकालय भवन सभागार में मंगलवार को अमर शहीद खुदीराम बोस के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि सभा सह विचार गोष्ठी आयोजित की गई। श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट, नागरिक मोर्चा और महाराणा प्रताप सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष डॉ. रमेश कुमार केजरीवाल ने की। कार्यक्रम का संचालन करते हुए मोहन प्रसाद सिन्हा ने मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन का नाम ‘शहीद खुदीराम बोस नगर’ करने की मांग की। कहा कि खुदीराम बोस के फांसी स्थल को जेल परिसर से अलग कर आमलोगों के लिए दर्शनीय स्थल के रूप में विकसित किया जाए।

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साथ ही शहीद स्मारक को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने की भी मांग उठाई। सभा में पूर्व राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग अध्यक्ष भगवान लाल सहनी, सोहन लाल आजाद, दीनबंधु आजाद, महेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव, रणवीर अभिमन्यु, अजय कुमार, डॉ. प्रदीप कुमार अग्रवाल, डॉ. अंजनी कुमार नाथानी, मुन्नी चौधरी, डॉ. दिनेश प्रसाद सिन्हा, डॉ. जगदीश शर्मा, वयोश्रेष्ठ हीरालाल गुप्ता, अरुण कुमार, गणेश ठाकुर और दिलीप कुमार समेत अन्य लोगों ने शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की।

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