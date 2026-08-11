एसयूसीआई ने खुदीराम को दी श्रद्धांजलि
कांटी में मंगलवार को एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) कार्यालय में शहीद खुदीराम बोस का शहादत दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में शहीद के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान शिवबालक कुमार, नरेश राम, अजीत कुमार, मदन राम, बबीता देवी और सुरेंद्र राम सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।
कांटी। एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) कार्यालय में मंगलवार को शहीद खुदीराम बोस का शहादत दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत शहीद खुदीराम बोस के चित्र पर माल्यार्पण से हुई। इस मौके पर शिवबालक कुमार, नरेश राम, अजीत कुमार, मदन राम, बबीता देवी, सुरेंद्र राम आदि थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें