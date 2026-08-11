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एसयूसीआई ने खुदीराम को दी श्रद्धांजलि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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कांटी में मंगलवार को एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) कार्यालय में शहीद खुदीराम बोस का शहादत दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में शहीद के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान शिवबालक कुमार, नरेश राम, अजीत कुमार, मदन राम, बबीता देवी और सुरेंद्र राम सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

एसयूसीआई ने खुदीराम को दी श्रद्धांजलि

कांटी। एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) कार्यालय में मंगलवार को शहीद खुदीराम बोस का शहादत दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत शहीद खुदीराम बोस के चित्र पर माल्यार्पण से हुई। इस मौके पर शिवबालक कुमार, नरेश राम, अजीत कुमार, मदन राम, बबीता देवी, सुरेंद्र राम आदि थे।

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