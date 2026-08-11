1857 के 27 वीरों की स्मृति भी रहे जीवंत : पूर्व मंत्री

मुजफ्फरपुर, वसं। अमर शहीद खुदीराम बोस के शहादत दिवस पर पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और युवाओं से उनके जीवन और आदर्शों को अपनाने की अपील की। उन्होंने तिरहुत के उन 27 वीर सपूतों की उपेक्षा का मुद्दा उठाया, जिन्हें 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के आरोप में काला पानी की सजा देकर अंडमान-निकोबार भेज दिया गया था।उन्होंने कहा कि देश आजादी के गौरवशाली इतिहास और वीर शहीदों को याद कर रहा है, लेकिन तिरहुत के इन वीरों की स्मृति आज भी सरकारी उपेक्षा की शिकार है। 11 अगस्त मुजफ्फरपुर ही नहीं, पूरे देश के लिए गौरव का दिन है।

खुदीराम बोस ने इसी धरती पर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अदम्य साहस का परिचय देते हुए शहादत दी थी। ऐसे में मुजफ्फरपुर की धरती से जुड़े अन्य स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों की स्मृति को भी सम्मान मिलना चाहिए। शर्मा के अनुसार, 1857 के विद्रोह में बाबू वीर कुंवर सिंह का साथ देने और अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंकने वाले बड़का गांव के 17 समेत तिरहुत के 27 वीर सपूतों को 18 सितंबर 1857 को अंग्रेजी शासन ने काला पानी की सजा सुनाई थी। इनपर तत्कालीन न्यायिक प्रक्रिया के बाद कार्रवाई की गई थी। अंग्रेजी हुकूमत ने इनकी संपत्तियां भी जब्त कर ली थीं। पूर्व मंत्री ने कहा कि अंडमान-निकोबार भेजे गए इन वीरों के शव भी वापस नहीं आ सके। आज श्री दुर्गा पुस्तकालय परिसर में इनकी स्मृति स्थल मौजूद है, लेकिन वहां सरकारी स्तर पर श्रद्धांजलि और सम्मान की स्थायी व्यवस्था नहीं है। उन्होंने मांग की कि इन 27 वीर सपूतों की स्मृति को संरक्षित किया जाए और प्रत्येक वर्ष सरकारी स्तर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया जाए।