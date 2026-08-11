Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

1857 के 27 वीरों की स्मृति भी रहे जीवंत : पूर्व मंत्री

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
Follow us on Google News
share

मुजफ्फरपुर में पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने अमर शहीद खुदीराम बोस के शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में काला पानी की सजा भुगतने वाले तिरहुत के 27 वीर सपूतों की उपेक्षा का मुद्दा उठाया और उनकी स्मृति को सम्मान देने की मांग की।

1857 के 27 वीरों की स्मृति भी रहे जीवंत : पूर्व मंत्री

मुजफ्फरपुर, वसं। अमर शहीद खुदीराम बोस के शहादत दिवस पर पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और युवाओं से उनके जीवन और आदर्शों को अपनाने की अपील की। उन्होंने तिरहुत के उन 27 वीर सपूतों की उपेक्षा का मुद्दा उठाया, जिन्हें 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के आरोप में काला पानी की सजा देकर अंडमान-निकोबार भेज दिया गया था।उन्होंने कहा कि देश आजादी के गौरवशाली इतिहास और वीर शहीदों को याद कर रहा है, लेकिन तिरहुत के इन वीरों की स्मृति आज भी सरकारी उपेक्षा की शिकार है। 11 अगस्त मुजफ्फरपुर ही नहीं, पूरे देश के लिए गौरव का दिन है।

ये भी पढ़ें:Begusarai News: खुदीराम बोस की शहादत को किया नमन

खुदीराम बोस ने इसी धरती पर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अदम्य साहस का परिचय देते हुए शहादत दी थी। ऐसे में मुजफ्फरपुर की धरती से जुड़े अन्य स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों की स्मृति को भी सम्मान मिलना चाहिए। शर्मा के अनुसार, 1857 के विद्रोह में बाबू वीर कुंवर सिंह का साथ देने और अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंकने वाले बड़का गांव के 17 समेत तिरहुत के 27 वीर सपूतों को 18 सितंबर 1857 को अंग्रेजी शासन ने काला पानी की सजा सुनाई थी। इनपर तत्कालीन न्यायिक प्रक्रिया के बाद कार्रवाई की गई थी। अंग्रेजी हुकूमत ने इनकी संपत्तियां भी जब्त कर ली थीं। पूर्व मंत्री ने कहा कि अंडमान-निकोबार भेजे गए इन वीरों के शव भी वापस नहीं आ सके। आज श्री दुर्गा पुस्तकालय परिसर में इनकी स्मृति स्थल मौजूद है, लेकिन वहां सरकारी स्तर पर श्रद्धांजलि और सम्मान की स्थायी व्यवस्था नहीं है। उन्होंने मांग की कि इन 27 वीर सपूतों की स्मृति को संरक्षित किया जाए और प्रत्येक वर्ष सरकारी स्तर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया जाए।

ये भी पढ़ें:शहीदों की यादों के मेले लगते रहेंगे : प्रो. बलिराज
ये भी पढ़ें:खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर दी गई श्रद्धांजलि
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Muzaffarpur Latest News Muzaffarpur News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।