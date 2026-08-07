शहीदों के प्रति सम्मान एवं श्रद्धा हमारा कर्तव्य: प्रेमचंद
शहीद हमीर पोखरियाल की आठवीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुआशहीद हमीर पोखरियाल की आठवीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुआऋषिकेश, संवाददात
विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि वीर शहीद हमीर पोखरियाल का बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। कहा कि देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूतों के प्रति सम्मान एवं श्रद्धा भाव रखना हम सभी का कर्तव्य है। शुक्रवार को शहीद हमीर पोखरियाल की आठवीं पुण्यतिथि पर गुमानीवाला में आयोजित श्रद्धांजलि में उन्होंने युवाओं से भी शहीदों के आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया।
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