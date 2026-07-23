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शहीद आजाद को श्रद्धांजलि दी, छात्र-युवाओं के आंदोलन का किया समर्थन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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नागरिक समाज ने अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की 120वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सभा में स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को पूरा करने एवं बेरोजगारी से लड़ने के लिए छात्रों-युवाओं के आंदोलन का समर्थन किया गया। वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान में छात्रों पर दमनात्मक कार्रवाई चल रही है।

शहीद आजाद को श्रद्धांजलि दी, छात्र-युवाओं के आंदोलन का किया समर्थन
शहीद आजाद को श्रद्धांजलि दी, छात्र-युवाओं के आंदोलन का किया समर्थन

नागरिक समाज ने गुरुवार को अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की 120वीं जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क में श्रद्धांजलि देने के बाद आयोजित सभा में नागरिक समाज ने शहीद आजाद के बलिदान पर चर्चा की। नई दिल्ली व देश के अलग-अलग हिस्से में छात्र और युवाओं के आंदोलन का समर्थन किया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आयोजित सभा में वक्ताओं ने कहा कि 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में जन्मे चंद्रशेखर आज़ाद ने इसी ऐतिहासिक स्थल पर अंतिम सांस तक संघर्ष करते हुए मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया。

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कार्यक्रम की विशेषताएँ

वक्ताओं ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के अधूरे सपनों को साकार करने, परीक्षा प्रणाली को कदाचार और पेपर लीक से मुक्त बनाने तथा बढ़ती बेरोजगारी के समाधान की मांग को लेकर देशभर में छात्र-युवा लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलनरत युवाओं से संवाद स्थापित करने के बजाय उन पर दमनात्मक कार्रवाई की जा रही है, जो लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप नहीं है। नागरिक समाज ने छात्रों और युवाओं के संघर्ष के साथ निरंतर खड़े रहने का संकल्प दोहराया।

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उपस्थित व्यक्ति

इस दौरान डॉ. आशीष मित्तल, डॉ. कमल उसरी, सुभाष चंद्र पांडेय, ऋषेश्वर उपाध्याय, पदमा सिंह, गायत्री गांगुली, डॉ. निधि मिश्रा, राजवेंद्र सिंह, रवि मिश्रा, मनोज पांडेय, अविनाश, सुनील, मोतीराम मीणा, प्रदीप पाल, राधा, अखिल विकल्प, विकास स्वरूप, चंद्रप्रकाश, प्रकृति, रंजना, चित्तजीत मित्रा, भीमलाल, पप्पू सरोज, आशीष, ईशू, रिचा, शिखा, एकता, पार्थ, बाबूराम यादव, दिग्विजय सिंह, भागवत प्रसाद, भूपेंद्र, पृथ्वी पाल, रामचंद्र, प्रशांत, निधि, सलोनी, आकाश, छात्रा अनुष्का, छात्र अभिषेक, जितेंद्र, नागिक तथा वीके भूषण उपस्थित रहे।

सबसे सामान्य प्रश्न

कब चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ?
23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ।
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