जयंती पर चंद्रशेखर आजाद को किया याद
कांटी में साहित्य भवन में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई। नूतन साहित्यकार परिषद ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किया। परिषद के अध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह ने आजाद के बलिदान और देशभक्ति का महत्व बताया। कार्यक्रम में कई सदस्य शामिल हुए थे।
कांटी। साहित्य भवन में गुरुवार को अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद को जयंती पर याद किया गया। नूतन साहित्यकार परिषद की ओर से आयोजित कार्यक्रम में सदस्यों ने चंद्रशेखर आजाद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। परिषद के अध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह चंद्र ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद का जीवन देशभक्ति, स्वाभिमान व बलिदान का अनुपम उदाहरण है। कार्यक्रम में स्वराजलाल ठाकुर, परशुराम सिंह, चंद्रकिशोर चौबे, नंदकिशोर ठाकुर, रजनीश कुमार, महेश कुमार, प्रकाश कुमार आदि थे।
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