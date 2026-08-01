लोकमान्य तिलक के आदर्श आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा

भेकास मध्य विद्यालय में शनिवार को महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि मनाई गई। यहां शिक्षकों और छात्रों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, उनके जीवन और संघर्ष के बारे में बताया गया। प्रधानाध्यापक ने तिलक के विचारों की प्रासंगिकता पर जोर दिया। तिलक ने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का साधन माना।

भेकास मध्य विद्यालय में पुण्यतिथि पर पर स्वराज व राष्ट्रसेवा के संदेश को किया याद शिक्षकों ने तिलक के जीवन संघर्ष और राष्ट्रनिर्माण में उनके योगदान पर डाला प्रकाश (युवा पेज) भभुआ, नगर संवाददाता। प्रखंड के भेकास स्थित मध्य विद्यालय में शनिवार को आयोजित चेतना सत्र में महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, शिक्षाविद् लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि मनाई गई।

तिलक को श्रद्धांजलि प्रधानाध्यापक विनोद कुमार पांडेय, शिक्षकों एवं छात्र-छात्राओं ने तिलक के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों को राष्ट्रभक्ति, स्वाभिमान और कर्तव्यनिष्ठा का संदेश दिया गया। प्रधानाध्यापक ने कहा कि लोकमान्य तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा देने का कार्य किया। उनका जीवन त्याग, संघर्ष और राष्ट्रसेवा का अनुपम उदाहरण है। उन्होंने कहा कि 1 अगस्त 1920 को उनका निधन हुआ था। उनके विचार आज भी देशवासियों के लिए उतने ही प्रासंगिक हैं। तिलक का प्रसिद्ध उद्घोष ‘स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा’ आज भी हर भारतीय में आत्मविश्वास और देशप्रेम का संचार करता है।

शिक्षा और राष्ट्रीय चेतना वरीय शिक्षक जितेंद्र राम ने बताया कि 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरि में जन्मे लोकमान्य तिलक ने शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का सबसे प्रभावी माध्यम माना। उन्होंने समाज में जागरूकता फैलाने के साथ स्वतंत्रता आंदोलन को जन-आंदोलन का स्वरूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शारीरिक शिक्षक डॉ. तुलसी प्रसाद सिंह ने कहा कि तिलक एक निर्भीक पत्रकार और महान चिंतक भी थे। उन्होंने 'केसरी' और 'मराठा' समाचार पत्रों के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना को मजबूत किया तथा सार्वजनिक गणेश और शिवाजी उत्सव की शुरुआत कर समाज में एकता और राष्ट्रभक्ति की भावना को नई ऊंचाई दी।

तिलक का योगदान इन्होंने लिया भाग जेल में लिखी उनकी कृति 'गीता रहस्य' आज भी कर्मयोग का प्रेरक ग्रंथ मानी जाती है। कार्यक्रम में अजय कुमार त्रिपाठी, कुमारी सरस्वती, मुजम्मिल हुसैन, ब्रजेश सिंह, बबीता सिंह, राजेश ज्योति, ब्रह्म प्रकाश सिंह, अरुंधति देवी, प्रीति देवी, संगीता कुमारी, गोरख प्रसाद सहित विद्यालय के सभी शिक्षक एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। फोटो : 1 अगस्त भभुआ- 12 कैप्शन : प्रखंड के मध्य विद्यालय भेकास में शनिवार को आयोजित चेतना सत्र के दौरान लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि पर उन्हें याद करके छात्र-छात्राएं।