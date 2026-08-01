बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित
रुड़की। मानवाधिकार ब्यूरो उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष अधिवक्ता नवीन कुमार जैन के नेतृत्व में तहसील कैंप कार्यालय में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 106वी
रुड़की। मानवाधिकार ब्यूरो के प्रदेश अध्यक्ष नवीन कुमार जैन के नेतृत्व में तहसील कैंप कार्यालय में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। जैन ने तिलक के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को याद कर युवाओं से राष्ट्रभक्ति की भावना अपनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में हरपाल सिंह सैनी, अभिनव गोयल, सचिन गोंड़वाल, पंकज जैन, नीरज कपिल आदि मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें