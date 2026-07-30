स्व. वेदपाल सिंह को दी श्रद्धांजलि
आजमगढ़ में प्राथमिक विद्यालय लालगंज में स्व. वेदपाल सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के पूर्व महामंत्री रहे वेदपाल का जीवन शिक्षक समाज के अधिकारों व स्वाभिमान की रक्षा के लिए समर्पित था। इस अवसर पर शिक्षकों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर दो मिनट का मौन रखा।
आजमगढ़। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के पूर्व महामंत्री एवं अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के राष्ट्रीय सलाहकार और वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहे स्व. वेदपाल सिंह को गुरुवार को प्राथमिक विद्यालय लालगंज में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ब्लॉक अध्यक्ष सुदेश राय ने कहा कि स्वर्गीय वेदपाल सिंह का जीवन शिक्षक समाज के अधिकार एवं स्वाभिमान की रक्षा के लिए समर्पित रहा। इस मौके पर शिक्षकों एवं बीईओ विमल तिवारी ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर दो मिनट का मौन रखा। उपस्थित पूर्व ब्लाक अध्यक्ष मंजूलता राय, भूप नारायण सिंह, राज बहादुर विश्वकर्मा, विनय राय, समरजीत विश्वकर्मा आदि मौजूद रहे।
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