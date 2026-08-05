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वकूटा के संरक्षक को एसवीपी कॉलेज में दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भभुआ
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पेज चार की खबर पेज चार की खबर वकूटा के संरक्षक को एसवीपी कॉलेज में दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि शिक्षकों व कर्मचारियों ने दो

वकूटा के संरक्षक को एसवीपी कॉलेज में दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि

पेज चार की खबर वकूटा के संरक्षक को एसवीपी कॉलेज में दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि शिक्षकों व कर्मचारियों ने दो मिनट का मौन रखकर दी श्रद्धांजलि, शिक्षक हितों के लिए उनके योगदान को किया याद परिजनों को शोक-पत्र भेजने का लिया गया सर्वसम्मत निर्णय भभुआ, नगर संवाददाता।

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शोक और संवेदनाएँ

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कन्हैया बहादुर सिन्हा की श्रद्धांजलि में कौन शामिल हुआ?
महाविद्यालय के शिक्षकों, शिक्षकेत्तर कर्मचारियों तथा अन्य गणमान्य लोगों ने श्रद्धांजलि सभा में भाग लिया।
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