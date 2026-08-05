वकूटा के संरक्षक को एसवीपी कॉलेज में दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि
पेज चार की खबर पेज चार की खबर वकूटा के संरक्षक को एसवीपी कॉलेज में दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि शिक्षकों व कर्मचारियों ने दो
पेज चार की खबर वकूटा के संरक्षक को एसवीपी कॉलेज में दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि शिक्षकों व कर्मचारियों ने दो मिनट का मौन रखकर दी श्रद्धांजलि, शिक्षक हितों के लिए उनके योगदान को किया याद परिजनों को शोक-पत्र भेजने का लिया गया सर्वसम्मत निर्णय भभुआ, नगर संवाददाता।
शोक और संवेदनाएँ
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें