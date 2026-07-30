Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जनसेवा के पुरोधा हीरा बिष्ट को कांग्रेसजनों ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रिषिकेष
Follow us on Google News
share

पूर्व कैबिनेट मंत्री स्व. हीरा सिंह बिष्ट को श्रद्धांजलि देने के लिए परवादून जिला कांग्रेस कार्यालय में सभा आयोजित की गई। कांग्रेस नेताओं ने उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके संघर्ष एवं जनसेवा को याद किया। यह सभा उनके जीवन और गरीबों के अधिकारों की रक्षा के प्रति उनकी निष्ठा को मान्यता देने के लिए थी।

जनसेवा के पुरोधा हीरा बिष्ट को कांग्रेसजनों ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि

पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता स्व. हीरा सिंह बिष्ट को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए गुरुवार को परवादून जिला कांग्रेस कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी तथा दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। परवादून जिला कांग्रेस अध्यक्ष मोहित उनियाल ने कहा कि स्व. हीरा सिंह बिष्ट का संपूर्ण जीवन गरीबों, मजदूरों और वंचित वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित रहा। डोईवाला तहसील की स्थापना, पॉलीटेक्निक संस्थान सहित अनेक विकास कार्यों को धरातल पर उतारने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही।

उनका संघर्ष और जनसेवा का जीवन सदैव प्रेरणा देता रहेगा।डोईवाला ब्लॉक प्रमुख गौरव सिंह चौधरी ने कहा कि स्व. बिष्ट ने अपने राजनीतिक जीवन में जनहित को सर्वोपरि रखा। पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष अश्वनी बहुगुणा ने कहा कि स्व. हीरा सिंह बिष्ट संगठन के मजबूत स्तंभ थे। श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में डोईवाला ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र स्वरूप भट्ट, नगर कांग्रेस अध्यक्ष करतार नेगी, अब्दुल रज्जाक, हाजी अब्दुल वहीद, ताजेंद्र सिंह ताज, मनोज नौटियाल, नीरज त्यागी, उमेद बोरा, जितेंद्र कुमार आदि उपस्थित रहे।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Rishikesh Latest News Congress
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।