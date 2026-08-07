Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

हनुमंत सिंह के निधन से क्षेत्र को अपूरणीय क्षति : स्वतंत्र देव सिंह

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
Follow us on Google News
share

उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह शुक्रवार को बलरामपुर पहुंचे। उन्होंने पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय हनुमंत सिंह को श्रद्धांजलि दी और उनके परिजनों से मुलाकात की। मंत्री ने बताया कि हनुमंत सिंह का जीवन और समाज के प्रति योगदान हमेशा याद रहेगा। क्षेत्र में उनके निधन से अपूरणीय क्षति हुई है।

हनुमंत सिंह के निधन से क्षेत्र को अपूरणीय क्षति : स्वतंत्र देव सिंह

बलरामपुर। उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता स्वतंत्र देव सिंह शुक्रवार को बलरामपुर पहुंचे। उन्होंने शारदा कुंज स्थित पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय हनुमंत सिंह के आवास पर पहुंचकर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर अपनी संवेदना व्यक्त की। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने स्वर्गीय हनुमंत सिंह के भाई शिव प्रताप सिंह व पुत्र अखिलेश सिंह गुड्डू से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि हनुमंत सिंह का सार्वजनिक जीवन और समाज के प्रति उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। उनके निधन से क्षेत्र और समाज को अपूरणीय क्षति हुई है।

उन्होंने शोक की इस घड़ी में परिवार के साथ खड़े रहने का भरोसा भी दिलाया। इस दौरान भाजयुमो के राष्ट्रीय महामंत्री वैभव सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. आरती तिवारी, भाजपा जिलाध्यक्ष रवि मिश्र, सदर विधायक पल्टूराम, उतरौला विधायक राम प्रताप वर्मा, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष डॉ. धीरेन्द्र प्रताप सिंह‘धीरू व ब्लॉक प्रमुख राकेश तिवारी समेत बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे। पंकज सिंह, मनोज तिवारी, हेमंत जायसवाल, शक्ति सिंह, महिपाल चौधरी, गोविंद सोनकर, राधेश्याम वर्मा, उपाध्यक्ष बृजेन्द्र तिवारी, आद्या सिंह, पिंकी, डॉ. अजय सिंह पिंकू, बिंदू विश्वकर्मा व डीपी सिंह बैस समेत आदि ने भी स्वर्गीय हनुमंत सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उपस्थित लोगों ने उनके व्यक्तित्व और जनसेवा के कार्यों को याद किया गया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Balrampur Latest News Balrampur News Uttar Pradesh
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।