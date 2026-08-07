हनुमंत सिंह के निधन से क्षेत्र को अपूरणीय क्षति : स्वतंत्र देव सिंह

बलरामपुर। उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता स्वतंत्र देव सिंह शुक्रवार को बलरामपुर पहुंचे। उन्होंने शारदा कुंज स्थित पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय हनुमंत सिंह के आवास पर पहुंचकर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर अपनी संवेदना व्यक्त की। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने स्वर्गीय हनुमंत सिंह के भाई शिव प्रताप सिंह व पुत्र अखिलेश सिंह गुड्डू से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि हनुमंत सिंह का सार्वजनिक जीवन और समाज के प्रति उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। उनके निधन से क्षेत्र और समाज को अपूरणीय क्षति हुई है।

उन्होंने शोक की इस घड़ी में परिवार के साथ खड़े रहने का भरोसा भी दिलाया। इस दौरान भाजयुमो के राष्ट्रीय महामंत्री वैभव सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. आरती तिवारी, भाजपा जिलाध्यक्ष रवि मिश्र, सदर विधायक पल्टूराम, उतरौला विधायक राम प्रताप वर्मा, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष डॉ. धीरेन्द्र प्रताप सिंह‘धीरू व ब्लॉक प्रमुख राकेश तिवारी समेत बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे। पंकज सिंह, मनोज तिवारी, हेमंत जायसवाल, शक्ति सिंह, महिपाल चौधरी, गोविंद सोनकर, राधेश्याम वर्मा, उपाध्यक्ष बृजेन्द्र तिवारी, आद्या सिंह, पिंकी, डॉ. अजय सिंह पिंकू, बिंदू विश्वकर्मा व डीपी सिंह बैस समेत आदि ने भी स्वर्गीय हनुमंत सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उपस्थित लोगों ने उनके व्यक्तित्व और जनसेवा के कार्यों को याद किया गया।