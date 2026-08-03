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नगर पंचायत में दिवंगत ईओ को दी गई श्रद्धांजलि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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रोहतास, एक संवाददाता।यों और कर्मियों ने दिवंगत अधिकारी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और दो मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा

नगर पंचायत में दिवंगत ईओ को दी गई श्रद्धांजलि

रोहतास, एक संवाददाता। नगर पंचायत रोहतास के प्रभारी कार्यपालक पदाधिकारी (ईओ) स्व. डॉ. विमल कुमार के निधन पर सोमवार को नगर पंचायत कार्यालय परिसर में शोकसभा आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य पार्षद सुम्बुल आरा ने की। शोकसभा के दौरान जनप्रतिनिधियों और कर्मियों ने दिवंगत अधिकारी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और दो मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। मुख्य पार्षद ने कहा कि डॉ. विमल कुमार की निर्मम हत्या बेहद दुखद और निंदनीय है। उन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कराने, अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की।

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वार्ड पार्षदों ने भी घटना की निंदा करते हुए कहा कि इस तरह की घटनाएं प्रशासनिक व्यवस्था और कानून-व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती हैं। दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी सजा दी जानी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। शोकसभा में गुलाम सरवर अंसारी, आकिब खान, अभिनव कुमार, सुमन कुमारी, विशाल देव, संजय यादव, मुरारी तिवारी, कुश पासवान, अभिनंदन कुमार, नाजिश खान, रवींद्र सिंह, मृत्युंजय सिंह आदि थे।

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