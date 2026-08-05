दिशोम गुरु शिबू सोरेन के आदर्श प्रेरणास्रोत रहेंगे: विधायक

श्रीबंशीधर नगर, प्रतिनिधि। झारखंड के निर्माता व पद्मभूषण से सम्मानित दिशोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर मंगलवार को पथ प्रमंडल विभाग परिसर में श्रद्धांजलि सभा सह गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक अनंत प्रताप देव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनके पहुंचते ही झामुमो कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत विधायक ने स्वर्गीय गिरवर पांडेय की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दिशोम गुरु स्व. शिबू सोरेन के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर और दीप प्रज्ज्वलित करके की। उस दौरान उपस्थित कार्यकर्ताओं ने दिशोम गुरु अमर रहें, जब तक सूरज-चांद रहेगा, तब तक दिशोम गुरु का नाम रहेगा जैसे नारों से पूरे परिसर को गुंजायमान कर दिया।