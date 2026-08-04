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झारखंड आंदोलनकारी महासभा ने मनाई शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड आंदोलन के नेता दिशुम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि बहुबाजार चौक में मनाई गई। इस अवसर पर महासभा के सदस्यों ने उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया और उनकी तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वक्ताओं ने गुरुजी के साथ-साथ अन्य महानुभावों की कार्यशैली की प्रशंसा की।

झारखंड आंदोलनकारी महासभा ने मनाई शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि

रांची, वरीय संवाददाता। झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता दिशुम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि मनाई गई। आयोजन बहुबाजार चौक में झारखंड आंदोलनकारी महासभा ने की। इस दौरान उनके बताए मार्ग में चलने का संकल्प लिया गया। मौके पर महासभा के अध्यक्ष राजू महतो, विनीता खलखो, आजम अहमद, प्रवीण सहाय, इसरार अहमद, संदीप तिर्की, बृजेश ठाकुर, सुखपाल सिंह, प्रेम महतो, परवा उरांव, सूरज मुंडा सहित कई उपस्थित थे। आदिवासी छात्रसंघ ने गुरुजी की पुण्यतिथि मनाईआदिवासी छात्रसंघ केंद्रीय समिति और डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के छात्र संघ ने संयुक्त रूप से मंगलवार को गुरुजी शिबू सोरेन की पुण्यतिथि मनाई। इस दौरान गुरु जी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धाजंलि दी गई।

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वक्ताओं ने कहा कि बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, वीर बुधु भगत, जतरा टाना भगत, तेलंगा खड़िया सहित अन्य महापुरुषों की तर्ज पर गुरुजी ने कार्य किया। गुरुजी के समय अंग्रेज नहीं थे, बल्कि अंग्रेजों के बनाए हुए शोषण वर्ग और महाजन थे। जो आदिवासियों का शोषण करते थे। शिबू सोरेन ने ही जय झारखंड का नारा लगाया था और राज्य का सपना साकार किया। मौके पर डीएसपीएमयू के डॉ सुशील कुमार मिंज, सुरेश टोप्पो, अमित पात्तर मुंडा, अमृत मुंडा, अखिलेश पाहन, बादल मुंडा, तृषा कच्छप, सुजीत भगत, रेश्मी उरांव, ज्योति कुमारी, पुनीत उरांव सहित कई मौजूद थे।

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