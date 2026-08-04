झारखंड आंदोलनकारी महासभा ने शिबू सोरेन को दी श्रद्धांजलि
लोहरदगा में झारखंड आंदोलनकारी महासभा ने पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित की। सभा में उपस्थित नेताओं ने उनके जीवन और संघर्ष को याद करते हुए समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों के लिए उनके योगदान को सराहा। शिबू सोरेन का योगदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत रहेगा।
लोहरदगा, संवाददाता। झारखंड आंदोलनकारी महासभा, लोहरदगा जिला समिति ने मंगलवार झारखंड आंदोलन के प्रणेता, पूर्व मुख्यमंत्री एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक दिशोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित की। जिला अध्यक्ष अनिल कुमार भगत की अध्यक्षता में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में आंदोलनकारियों ने पुष्प अर्पित कर उनके अधूरे सपनों को साकार करने का संकल्प लिया। सभा को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष ने कहा कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन का पूरा जीवन संघर्ष, सामाजिक न्याय और जनजागरण का प्रतीक रहा। उन्होंने झारखंड राज्य आंदोलन को नई दिशा दी और आदिवासी अस्मिता व स्वाभिमान की लड़ाई को राष्ट्रीय पहचान दिलाई। उनका योगदान सदैव प्रेरणादायी रहेगा।केंद्रीय
उपाध्यक्ष नीरू शांति भगत ने कहा कि शिबू सोरेन ने अपना संपूर्ण जीवन जल, जंगल, जमीन और आदिवासी-मूलवासी समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित किया। उनका ऐतिहासिक योगदान आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बना रहेगा।केंद्रीय प्रधान महासचिव मो कयूम खान ने कहा कि दिशोम गुरु केवल एक राजनीतिक नेता नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आशा, विश्वास और जनसंघर्ष के प्रतीक थे। उन्होंने कहा कि उनके बताए मार्ग पर चलकर समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों की सेवा करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
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