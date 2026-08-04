Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

झारखंड आंदोलनकारी महासभा ने शिबू सोरेन को दी श्रद्धांजलि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लोहरदगा
Follow us on Google News
share

लोहरदगा में झारखंड आंदोलनकारी महासभा ने पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित की। सभा में उपस्थित नेताओं ने उनके जीवन और संघर्ष को याद करते हुए समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों के लिए उनके योगदान को सराहा। शिबू सोरेन का योगदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत रहेगा।

झारखंड आंदोलनकारी महासभा ने शिबू सोरेन को दी श्रद्धांजलि

लोहरदगा, संवाददाता। झारखंड आंदोलनकारी महासभा, लोहरदगा जिला समिति ने मंगलवार झारखंड आंदोलन के प्रणेता, पूर्व मुख्यमंत्री एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक दिशोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित की। जिला अध्यक्ष अनिल कुमार भगत की अध्यक्षता में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में आंदोलनकारियों ने पुष्प अर्पित कर उनके अधूरे सपनों को साकार करने का संकल्प लिया। सभा को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष ने कहा कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन का पूरा जीवन संघर्ष, सामाजिक न्याय और जनजागरण का प्रतीक रहा। उन्होंने झारखंड राज्य आंदोलन को नई दिशा दी और आदिवासी अस्मिता व स्वाभिमान की लड़ाई को राष्ट्रीय पहचान दिलाई। उनका योगदान सदैव प्रेरणादायी रहेगा।केंद्रीय

ये भी पढ़ें:पिता की हत्या से 'दिशोम गुरु' बनने तक का सफर, शिबू सोरेन ने कैसे बदली झारखंड की राजनीति?

उपाध्यक्ष नीरू शांति भगत ने कहा कि शिबू सोरेन ने अपना संपूर्ण जीवन जल, जंगल, जमीन और आदिवासी-मूलवासी समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित किया। उनका ऐतिहासिक योगदान आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बना रहेगा।केंद्रीय प्रधान महासचिव मो कयूम खान ने कहा कि दिशोम गुरु केवल एक राजनीतिक नेता नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आशा, विश्वास और जनसंघर्ष के प्रतीक थे। उन्होंने कहा कि उनके बताए मार्ग पर चलकर समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों की सेवा करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

ये भी पढ़ें:गुरुजी आदिवासी समाज की अस्मिता के सबसे सशक्त प्रतीक : झामुमो
ये भी पढ़ें:Ranchi News: दिशुम गुरु शिबू सोरेन की पुण्यतिथि पर दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।