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दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर झामुमो कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर झामुमो कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि

झारखंड आंदोलन के महानायक एवं पद्म भूषण से सम्मानित दिशोम गुरु स्व. शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि मंगलवार को झामुमो कसमार प्रखंड कमिटी की ओर से श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रखंड अध्यक्ष दिलीप कुमार हेंब्रम ने कहा कि शिबू सोरेन ने जल, जंगल, जमीन और आदिवासी-मूलवासी समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उनके संघर्ष के कारण अलग झारखंड राज्य का सपना साकार हुआ। मौके पर विधायक प्रतिनिधि मो. शेरे आलम सहित कई झामुमो नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे।

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