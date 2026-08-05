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शिबू सोरेन की श्रद्धांजलि सभा में मेहरमा-बलबड्डा से पहुंचे सैकड़ों कार्यकर्ता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोड्डा
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झारखंड आंदोलन के प्रणेता शिबू सोरेन की पुण्यतिथि पर गोड्डा में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पारंपरिक ढोल-नगाड़ों के साथ शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित की। नेता ने झारखंड की अस्मिता और आदिवासी अधिकारों के लिए अपना जीवन समर्पित किया।

शिबू सोरेन की श्रद्धांजलि सभा में मेहरमा-बलबड्डा से पहुंचे सैकड़ों कार्यकर्ता

मेहरमा, एक संवाददाता। झारखंड आंदोलन के प्रणेता एवं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर मंगलवार को गोड्डा स्थित दिशोम गुरु शिबू सोरेन बायोडायवर्सिटी पार्क में आयोजित प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम सह श्रद्धांजलि सभा में मेहरमा एवं बलबड्डा प्रखंड के सैकड़ों झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता शामिल हुए।प्रखंड अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ता पारंपरिक ढोल-नगाड़ों एवं पार्टी के झंडे के साथ कार्यक्रम स्थल पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सिद्धू-कान्हू अमर रहें दिशोम गुरु शिबू सोरेन अमर रहे तथा भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे के नारों के साथ दिशोम गुरु को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

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झामुमो अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने कहा कि गुरुजी ने अपना संपूर्ण जीवन झारखंड की अस्मिता, आदिवासी समाज के अधिकारों, जल-जंगल-जमीन की रक्षा तथा सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य के निर्माण और आदिवासी समाज के उत्थान में शिबू सोरेन का योगदान अविस्मरणीय है। उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर पूरा झारखंड उनके संघर्ष, त्याग और योगदान को श्रद्धापूर्वक स्मरण कर रहा है।कार्यक्रम में मेहरमा एवं बलबड्डा क्षेत्र के बड़ी संख्या में प्रखंड स्तरीय झामुमो पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।

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