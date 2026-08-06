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पद्म भूषण शिबू सोरेन को दी भावभीनी श्रद्धांजलि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जामताड़ा
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मुख्यालय स्थित मॉडर्न पब्लिक आवासीय विद्यालय में मंगलवार को पद्म भूषण से सम्मानित शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। प्रधानाध्यापक भजहरी मंडल ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए बताया कि सोरेन का जीवन जल, जंगल और जमीन के अधिकारों की रक्षा तथा वंचित समाज के उत्थान के लिए समर्पित रहा।

पद्म भूषण शिबू सोरेन को दी भावभीनी श्रद्धांजलि

मुख्यालय स्थित मॉडर्न पब्लिक आवासीय विद्यालय में मंगलवार की देर शाम को पद्म भूषण से सम्मानित झारखंड आंदोलन के प्रमुख नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर विद्यालय परिसर में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में प्रधानाध्यापक भजहरी मंडल, शिक्षक-शिक्षिकाओं तथा छात्र-छात्राओं ने स्वर्गीय शिबू सोरेन के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी तथा दो मिनट का मौन रखकर उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। मौके पर प्रधानाध्यापक भजहरी मंडल ने कहा कि स्व. शिबू सोरेन का संपूर्ण जीवन जल, जंगल और जमीन के अधिकारों की रक्षा तथा आदिवासी, दलित और वंचित समाज के उत्थान के लिए समर्पित रहा।

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उन्होंने अपने संघर्ष, त्याग और जनसेवा से झारखंड के इतिहास में अमिट पहचान बनाई। उनका जीवन नई पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत है। इस अवसर पर छात्र-छात्राओं को स्वर्गीय शिबू सोरेन के संघर्षपूर्ण जीवन, सामाजिक योगदान तथा झारखंड राज्य के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

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