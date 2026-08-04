जमशेदपुर में गुरुजी शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर छात्रों की मांगों के समाधान की उठी मांग

जमशेदपुर में झारखंड आंदोलन के महानायक दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर झारखंड आंदोलनकारी, अधिवक्ता दिल बहादुर ने उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र भेजकर सरकार से आंदोलनरत छात्रों के साथ सम्मानजनक वार्ता करने की अपील की है। उन्होंने गुरुजी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका पूरा जीवन झारखंड की अस्मिता और युवाओं के भविष्य के लिए समर्पित रहा।वर्तमान में जेएसएससी और जेपीएससी से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर राज्य के हजारों युवा शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। लोकतंत्र में संवाद को समस्याओं के समाधान का सबसे प्रभावी माध्यम बताते हुए उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि छात्र-प्रतिनिधियों को तत्काल वार्ता के लिए आमंत्रित किया जाए और उनकी न्यायोचित मांगों के समाधान के लिए पारदर्शी व समयबद्ध कार्ययोजना घोषित की जाए।